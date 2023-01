Équipe de France: "Pas admiratif" de Deschamps, l'entraîneur de Linas-Montlhéry aurait préféré Zidane

Très critique envers les idées de Didier Deschamps et pas "fanatique" de l'homme, qu'il n'apprécie pas davantage, l'entraîneur de Linas-Montlhéry Stéphane Cabrelli a regretté la prolongation pour les quatre prochaines années du sélectionneur de l'équipe de France.

L’actualité a fait irruption à Bondoufle, en conférence de presse, interrompant Stéphane Cabrelli, entraîneur de Linas-Montlhéry, dans son analyse du parcours de son équipe, pensionnaire de National 3, sortie de la Coupe de France en 32es de finale par le Racing Club de Lens. Stéphane Cabrelli a été invité à se positionner sur la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France jusqu’en 2026."

"C'était peut-être le moment de changer"

"Vous n’avez pas le bon client, je ne suis pas un fanatique de Didier Deschamps, ni de son jeu, ni de sa personne, mais on ne peut qu’être admiratif de son palmarès", a-t-il déclaré après avoir esquissé un sourire qui reflétait le fond de sa pensée au moins autant que sa réponse à venir. Pour rappel, Didier Deschamps rempile jusqu’en 2026, alors que son précédent contrat prenait fin à l’issue du Mondial au Qatar. Quatre années de plus qui feront 14. Une longévité incroyable qui ne satisfait pas tout le monde, visiblement.

"Pour répondre à votre question, je ne suis pas d’accord, a expliqué l’entraîneur de Linas-Montlhéry. Deux ans à la limite mais quatre non, c'est beaucoup. Et encore, quand on a la chance d’avoir quelqu’un comme Zidane derrière, c'était peut-être le moment de changer. Après ils sont bons amis, Le Graët et Deschamps, ils s’entendent comme larrons en foire. Je pense qu'ils se sont arrangés avant que Le Graët s’en aille."

Le mandat de Noël Le Graët prendra fin en 2024, l’année de l'Euro de football organisé par l’Allemagne, le prochain défi de Deschamps, le seul tournoi qu’il n’a pas gagné sur le banc de l’équipe de France. Nommé en 2012, sur les ruines encore fumantes de Knysna, Didier Deschamps a remis l’équipe de France sur les bons rails avec une progression constante: un quart de finale de Mondial en 2014, une finale à l’Euro 2016 et le titre mondial en Russie en 2018. Fragilisé après la désillusion d’une élimination dès les huitièmes de finale de l’Euro 2021, Didier Deschamps a ramené les Bleus au sommet en atteignant la finale de la Coupe du monde 2022 en décembre dernier.