Le rêve de Marcoussis-Nozay-Ville du Bois, club de 9e division et Petit Poucet de la Coupe de France

Seule équipe de Division 1 départementale à s’être qualifiée pour le 8e tour de la Coupe de France, le FC Marcoussis-Nozay-Ville du Bois (Essonne) vient d’éliminer Le Pays-du-Valois (R1) et attend Vierzon (N2) avec beaucoup d’impatience.

Il est un peu moins de 16 heures lorsque les quelque 300 supporters du stade du Moulin explosent de joie dans une ambiance incandescente. Le FC Marcoussis-Nozay-Ville du Bois, pensionnaire de Division 1 Départementale, équivalent de la 9e division française, vient d’éliminer Le Pays du Valois (R1, 6e division), au terme d’un match emballant et historique (3-2). Un exploit d’autant plus retentissant que le club de l’Essonne est la seule équipe issue du niveau départemental à être qualifiée pour le 8e tour après les éliminations du CA Eperlecques, de la JA Armentières et de l’US Teteghem.

La joie des joueurs de Marcoussis-Nozay-Ville du Bois après leur qualification au 8e tour de la Coupe de France. © Iconsport

Le meilleur résultat du club

Le clapping échangé avec les supporters était bien mérité pour les protégés de Philippe Laspougeas et de l’entraîneur-joueur Florian Vovard, titulaire au milieu de terrain, qui a connu toutes les épopées du club (deux fois au 5e tour, une fois au 6e). Surtout que le FCMNVDB est revenu de loin, en encaissant l’ouverture du score dès la deuxième minute. C’était sans compter sur le mental de tout un groupe pour renverser le score grâce à Mehdi Chtiba et un doublé du capitaine Naïm Kodad.

La réduction du score du Pays du Valois dans la dernière demi-heure n’a pas empêché l’équipe du président Gilles Chevillard de savourer pleinement le plus bel exploit du club, qui compte 650 licenciés. "C'est un exploit, évidemment. L'équipe a fait preuve de courage, de discipline et de force mentale pour renverser la situation. Le club, qui est issu d'un groupement de trois villes, vient de fêter ses dix ans. Depuis 4-5 ans, on développe un plan ambitieux pour la formation et aujourd'hui, de nombreux jeunes jouent en seniors", confie-t-il.

Vers une délocalisation à Marcoussis au 8e tour

Pourtant, Gilles Chevillard ne s’attendait pas à un tel exploit au moment de défier l’une des meilleures équipes de l’Oise, d'autant que le club connaît un début de championnat poussif (une victoire, deux défaites). "On dit souvent qu'un bon parcours en Coupe impacte en championnat mais l'objectif est de se maintenir en D1 après être monté de D2 l'an dernier."

Naïm Kodad, le capitaine du FCMNVDB en Coupe de France. © Iconsport

Après s’être offert le scalp de Marolles (3-0), Malakoff (4-1), Montfermeil (5-4), Issy-les-Moulineaux (4-2), Suresnes (R2, 3-3, 4-3 TAB) et donc du Pays du Valois (3-2), le FC Marcoussis-Nozay-Ville du Bois attend désormais Vierzon, pensionnaire de National 2. Un match qui ne se jouera pas à Nozay. Une délocalisation est nécessaire pour respecter le cahier des charges de la FFF. "On espère avoir l'accord de la FFR pour jouer au Centre National du rugby à Marcoussis, sur le terrain d'honneur (2000 places). Cela devrait se faire, mais au cas où, nos voisins des Ulis et de Linas-Montlhéry (toujours en course en Coupe de France) ont proposé de nous accueillir", rappelle Gilles Chevillard.

Au sein d’un club où tout le monde est bénévole, la ferveur sera au rendez-vous le 20 novembre prochain pour un 8e tour, où "la fête sera belle" pour les jeunes et les seniors du club. En attendant, une partie du groupe a bien profité de la soirée pour fêter la qualification historique, avant de retrouver le quotidien du travail ce lundi matin, des étoiles plein les yeux et beaucoup de rêves en tête.