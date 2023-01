OL: plusieurs semaines d'absence pour Aouar

Houssem Aouar devrait être absent plusieurs semaines selon les informations de Foot Mercato confirmées par RMC Sport. Le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais souffre d'une blessure au quadriceps.

L’Olympique Lyonnais va devoir se passer d’Houssem Aouar pour ses prochains matchs. D’après des informations de Foot Mercato, confirmées par RMC Sport, le milieu de terrain est blessé au quadriceps, ce qui le contraint à une absence de deux à trois semaines. C’est un coup dur pour son club, déjà en difficulté sportive, puisque le Français avait retrouvé une place de titulaire depuis l’arrivée de Laurent Blanc sur le banc rhodanien.

Lors du match face à Clermont (défaite 1-0) ce dimanche, Houssem Aouar avait pourtant démarré la rencontre comme remplaçant, avant d’entrer en jeu à 18 minutes de la fin et de rester sur la pelouse jusqu’au coup de sifflet final, même s’il était apparu emprunté, sûrement victime d'une rechute. Il n’avait en effet pas été retenu dans le groupe pour la réception de Reims, le 28 décembre, au retour de la trêve internationale.

Un coup dur pour un OL à la peine

Au milieu de terrain, son absence devrait compter lors des prochaines échéances de l’OL, en Coupe de France face à Metz (le 7 janvier), puis en Ligue 1 face à Nantes (le 11 janvier), alors que le club pointe déjà à 12 points du podium et est apparu très à la peine le week-end passé. Ce forfait devrait être compensé par l’intégration au onze titulaire des jeunes pousses du club, notamment Rayan Cherki, titulaire lors des deux dernières rencontres des Gones.

Loin des terrains, au moins pour quelques temps, Houssem Aouar devrait en revanche continuer à alimenter les rumeurs de transfert, pour un départ dès cet hiver ou plus vraisemblablement cet été, puisque son contrat expire en juin. De l’autre côté des Alpes, les médias italiens ont notamment évoqué un possible intérêt de l’AS Rome, alors qu'une piste plus ancienne l'envoyait déjà vers l'AC Milan.