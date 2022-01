OM-Montpellier: "Tout ce qu'il fait c'est grandiose", Guendouzi encense Payet

L'OM s'est qualifié samedi soir pour les quarts de finale de Coupe de France en battant Montpellier aux tirs au but. Dimitri Payet, dernier tireur olympien, a reçu les louanges de son jeune coéquipier Mattéo Guendouzi pour l'ensemble de son oeuvre.

Mattéo Guendouzi a laissé parler son coeur concernant son coéquipier et capitaine Dimitri Payet à l'issue du huitième de finale de Coupe de France entre Marseille et Montpellier. Le jeune milieu de terrain de 22 ans n'a pas manqué de complimenter celui qui s'est présenté comme dernier tireur de la séance de tirs au but, pour ainsi offrir la victoire à l'OM (1-1, 5-4 tab) et les emmener en quarts de finale.

"Il mérite tout ce qui lui arrive aujourd’hui"

"Il le mérite, tout ce qu’il fait depuis le début de la saison c’est grandiose, s'est emporté l'ancien joueur d'Arsenal. C’est un joueur super important pour nous que ça soit dans le vestiaire ou sur le terrain. On s’entend tous très bien avec lui et il nous aide beaucoup. Comme on l’aide beaucoup." Auteur d'une saison impressionnante autant statistiquement que dans son importance dans le jeu, Dimitri Payet était d'ailleurs mis à l'honneur par un tifo des South Winners en virage sud. "Tout ce qu’il fait pour l’OM dure depuis des années, donc il mérite tout ce qui lui arrive aujourd’hui", ajoute Guendouzi.

L'OM s'est donc qualifié sur tirs au but et grâce à un bel arrêt de Pau Lopez qui permet aux siens de gagner 5-4. Pourtant, alors que le club phocéen a souvent eu des problèmes dans cet exercice, Mattéo Guendouzi assure en zone mixte qu'ils n'ont "pas été travaillés à l'entraînement". "Quelques joueurs en tirent en fin de séance comme ça mais on a une très bonne maîtrise technique, du gardien jusqu’à l’attaquant", précise-t-il. "Un penalty ça peut être difficile de temps en temps mais j’ai pleinement confiance en mes coéquipiers. Ils ont été très bien tirés même s'ils m’ont charrié sur le miens parce qu’il a été touché par Dimitry (Bertaud). Dans l’ensemble ça a été super bien maîtrisé quand même.”

S'il ne donne pas encore rendez-vous au Stade de France, il prévient : "A partir du premier match de Coupe de France on a dit qu’on voulait jouer cette compétition à fond, qu’on voulait la gagner. On est l’OM, on se doit de tout jouer à fond, de gagner des choses ici. On va la jouer à 1000% et tout faire pour la gagner."

Un match contre Lyon dès le 1er février

Avec cette victoire face à Montpellier, Marseille affrontera donc Lyon le 1er février, pour rejouer leur match de la 14e journée, arrêté le 21 novembre dernier suite au jet de bouteille d’un supporter sur la tête de Dimitri Payet. Les sanctions infligées à Lyon obligeront le Groupama Stadium à rester vide. Et le calendrier, contesté sans succès par Jean-Michel Aulas, fait que Peter Bosz devra faire sans Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes, partis en sélection avec le Brésil. De son côté, Marseille est également privé de Gerson, lui aussi avec la sélection brésilienne. Sans compter les absents des deux clubs à la CAN.

"On sait que si on gagne le match contre l’OL on passe deuxième et on met des équipes assez loin derrière nous, rappelle Mattéo Guendouzi à l'issue de la rencontre. Ça va être un match très important, il ne va pas falloir se louper. On ne va pas se mettre de pression, on va le préparer comme chaque match et ça va bien se passer."