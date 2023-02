OM-PSG: Neymar présent à l’entraînement à la veille du choc, Kimpembe et Ramos aussi

Le PSG prépare son déplacement à Marseille, où il affrontera l’OM ce mercredi en 8e de finale de la Coupe de France (21h10). A la veille de ce choc, Neymar s’entraîne en compagnie de ses coéquipiers au Camp des Loges, tout comme Presnel Kimpembe et Sergio Ramos.

Après avoir manqué les deux derniers matchs du PSG en Ligue 1, à Montpellier (3-1) et contre Toulouse (2-1), Neymar semble de retour aux affaires. Le n°10 brésilien est à nouveau présent à l’entraînement ce mardi au Camp des Loges. Une bonne nouvelle pour le club de la capitale, à la veille de son déplacement à Marseille pour y affronter l’OM en 8e de finale de la Coupe de France (21h10).

Sergio Ramos, qui s’est blessé lors du succès à la Mosson la semaine passée, travaille lui aussi avec ses partenaires, tout comme Presnel Kimpembe. Le défenseur de l’équipe de France n’a plus joué en compétition depuis mi-novembre en raison d’un souci au tendon d’Achille. Le jeune milieu de terrain Noah Lemina (petit frère de Mario), âgé de 17 ans, s’entraîne avec les pros.

Mbappé, Sanches et Mukiele absents

Christophe Galtier et son staff doivent en revanche composer avec l’absence de Kylian Mbappé. Touché à Montpellier, l’attaquant des Bleus souffre de la cuisse gauche et sera indisponible lors des prochaines rencontres. Paris devra faire sans lui au Vélodrome. Idem pour Renato Sanches, à nouveau à l’infirmerie, et Nordi Mukiele, toujours en convalescence.