Lens-PSG: Galtier "agacé" par la "désorganisation" et le "déchet technique" de son équipe

Christophe Galtier n’a pas aimé la prestation du PSG sur la pelouse de Lens, ce dimanche, lors de la 17e journée de Ligue 1 (3-1). Le coach parisien se dit déçu par le manque de cohésion et les lacunes techniques de son équipe à Boallert.

La mine des mauvais jours. Christophe Galtier s’est présenté avec le regard sombre dans la salle de presse de Bollaert. Après avoir souhaité une bonne année 2023 à l’assistance, le coach du PSG n’a pas caché son agacement à l’heure de commenter le revers de son équipe à Lens, ce dimanche, lors de la 17e journée de Ligue 1 (3-1): "Ce n’est pas tant la défaite qui me déçoit ou qui m’agace, mais c’est la manière dont on a concédé nos buts. On connaissait les points forts de Lens, on les avait identifiés, on en avait parlé, on avait travaillé."

"Il peut y avoir un peu d’agacement par rapport à ça, parce qu’on leur a donné deux buts, a poursuivi l’entraîneur parisien. Ça n’enlève rien à la qualité de l’équipe lensoise et à son match. Mais derrière ça, on s’est complétement coupé en deux. On s’est désorganisés. C’est la première fois que je vois mon équipe être autant désorganisée. Et au fur et à mesure que le match avançait, on sentait qu’on était vraiment sur le fil du rasoir."

"Il fallait jouer à l’opposé de ce qu’on a fait"

Face à des Sang et Or séduisants et intraitables dans leur jardin (neuf victoires d’affilée), les coéquipiers de Marquinhos ont manqué de justesse, de solidité et de cohésion. "Il fallait jouer à l’opposé de ce que nous avons fait, peste Galtier. Le ballon devait circuler beaucoup plus vite, dans le dos des milieux lensois, pour pouvoir après développer nos attaques. Malheureusement, on a eu beaucoup trop de déchet technique. Et ces pertes de balle donnent l’avantage aux contre-attaques, parce qu’à ce moment-là, on est en déséquilibre total (…) C’est un match où il fallait être très juste techniquement, on ne l’a pas été, a complété le technicien de 56 ans. Et quand on n’est pas juste techniquement, ça créé beaucoup d’espaces. C’est bien la première fois cette saison que je vois autant de déchet technique."

Un constat appuyé sur Prime Vidéo: "J'ai eu du mal à reconnaître mon équipe. On a pris des buts sur leurs points forts, la transition et la profondeur. On manquait de cohésion, on s'est liquéfiés au fur et à mesure que le match avançait, alors qu'on était bien revenus après le premier but lensois. On a donné beaucoup d'espace, beaucoup d'erreurs techniques... Il y a aussi la manière dont on s'est exprimé avec le ballon, beaucoup de déchet technique assez surprenant de la part de mes garçons, qui ne me donnent pas cette habitude-là. Il a manqué, à certains moments du match, beaucoup de cohésion." Après cette première défaite de la saison, le PSG est toujours en tête du classement. Mais les coéquipiers de Kylian Mbappé ne comptent plus que 4 points d’avance sur leur dauphin lensois.