PSG: les stats folles de Mbappé en Coupe de France, avant sa 200e contre Nice

Kylian Mbappé pourrait disputer ce lundi son 200e match avec le PSG à l’occasion du 8e de finale de Coupe de France contre l’OGC Nice. Et l’attaquant français présente des statistiques particulièrement impressionnantes dans la compétition.

22 buts et 8 passes décisives en 19 matchs de Coupe de France avec le PSG. Kylian Mbappé est décisif toutes les 51 minutes dans la compétition qu’il a remporté trois fois (2018, 2020, 2021) avec le club de la capitale, et au cours de laquelle il pourrait disputer son 200e match avec Paris, ce lundi soir, en 8e de finale face à Nice (21h15).

Tout avait commencé début 2018 par un doublé et deux passes décisives pour son premier match avec le PSG en Coupe de France face au Stade Rennais (6-1). Après quatre saisons et demie, le champion du monde fait mieux que Pauleta, Ibrahimovic et Cavani. Au tour précédent face à Feignies-Aulnoye (4-0), il avait inscrit le deuxième triplé de sa carrière dans la compétition après la demi-finale 2020 face à l’OL (5-1).

Un seul bémol, la finale 2019

Un bilan impressionnant qui peut encore gonfler si l’on prend en compte ses chiffres avec l’AS Monaco en Coupe de France, où il compte 2 buts et 3 passes décisives en 4 matchs. S’il fallait trouver un bémol, la finale 2019 conservera un goût d’inachevé. Exclu pour un geste d’humeur en fin de prolongation face à Rennes (118e), Mbappé n’avait pas pu participer à la séance de tirs au but au terme de laquelle les espoirs parisiens s’étaient envolés en même temps que la frappe de Christopher Nkunku dans les nuages de Saint-Denis.

Plus globalement, Kylian Mbappé totalise 151 buts et 77 passes décisives en 199 apparences avec le PSG depuis son arrivée en 2017. Il a déjà remporté 11 trophées nationaux avec le club de la capitale: trois championnats de France, deux Coupes de la Ligue, trois Trophées des champions et donc trois Coupes de France.