PSG: Navas absent, Donnarumma blessé, Rico parti... Quel gardien pour jouer contre Nice?

Le PSG reçoit Nice lundi prochain lors des huitièmes de finale de Coupe de France. En l’absence de Keylor Navas, retenu en sélection, et du probable forfait de Gianluigi Donnarumma, Mauricio Pochettino va devoir innover au poste de gardien face aux Aiglons.

Décidément, Mauricio Pochettino n’aura pas de répit cette saison sur la question des gardiens du PSG. Obligé de gérer au quotidien la concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, l’entraîneur argentin devrait être privé des deux hommes pour le huitième de finale de Coupe de France, lundi prochain contre Nice au Parc des Princes. Une situation qui pourrait amener à la titularisation d’un nouveau portier cette saison.

Navas et Donnarumma indisponibles

Retenu en sélection pour les éliminatoires du Mondial 2022, Keylor Navas va rejoindre le Costa Rica pendant la fenêtre internationale afin d’y disputer les matchs contre le Panama, le Mexique et la Jamaïque entre le 28 janvier et le 3 février. L’expérimenté gardien de 35 ans ne sera donc pas disponible face aux Aiglons.

Déjà forfait lors du carton contre Reims (4-0) en ligue 1, Gianluigi Donnarumma devrait également manquer la réception de Nice en Coupe. Si les examens médicaux passés mardi par l’Italien n’ont pas révélé de blessure sérieuse, il devrait encore être absent une dizaine de jours selon les éléments de RMC Sport.

Avec les prochaines échéances en Ligue des champions et la double confrontation contre le Real Madrid les 15 février et 9 mars, le retour de "Gigio" ne sera précipité.

L’ex-Milanais de 22 ans, sauf bonne surprise, manquerait donc la réception des Niçois mais pourrait être rétabli pour le déplacement à Lille, le 6 février, en clôture de la 23e journée de Ligue 1.

Bientôt deux ans sans match officiel pour Letellier

Habituel troisième gardien et déjà utilisé lorsque les deux tauliers ne pouvaient pas jouer, Sergio Rico a quitté le PSG lors du mercato hivernal afin de gagner du temps de jeu. Difficile d’imaginer à ce moment-là que le prêt de l’Espagnol de 28 ans à Majorque puisse s’avérer préjudiciable au club francilien.

Et pourtant, le départ de l’ancien Sévillan va obliger Mauricio Pochettino à utiliser un nouveau gardien cette saison et cela pourrait profiter à Alexandre Letellier.

Alexandre Letellier avec le PSG © Icon Sport

Revenu à Paris en septembre 2020, notamment pour avoir un autre joueur formé au club en Ligue des champions, Alexandre Letellier faisait office de quatrième choix dans la hiérarchie des gardiens au début de la saison 2021-2022.

En raison de la grosse concurrence, le gardien de 31 ans n’a pas joué une seule minute en match officiel depuis son retour dans son club formateur. C’est simple, Alexandre Letellier s’est contenté de quelques moitiés de rencontres lors des amicaux de présaison et n’a pas joué en championnat depuis mars 2020, avec Orléans en Ligue 2.

L’option jeune avec Franchi ou Lavallée?

Malgré son expérience chez les pros, le manque de rythme d’Alexandre Letellier pourrait pousser Mauricio Pochettino à donner sa chance à un jeune gardien. Intégré au groupe professionnel depuis le début de la saison, Denis Franchi a déjà été appelé à deux reprises au sein de l’équipe première. Mais l’Italien de 19 ans n’a pas joué, ni contre Reims ce dimanche ni en Ligue des champions face à Manchester City fin novembre. Cette saison, il a surtout pu se montrer lors des quatre premières journées de Youth League.

Jugé comme un joueur prometteur par le PSG, Denis Franchi pourrait être prêté pendant les six prochains mois afin d’engranger de l’expérience et du temps de jeu. Reste à savoir si Mauricio Pochettino lui donnera une chance de jouer contre Nice avant un possible départ lors du mercato hivernal.

Denis Franchi lors de PSG-Reims © Icon Sport

Arraché à Lille lors du mercato estival, Lucas Lavallée a signé au PSG pour y être le gardien titulaire de l’équipe U19 cette saison après la promotion de Denis Franchi chez les pros. D’abord remplaçant de l’Italien en Youth League, l’ex-joueur des Dogues a ensuite participé aux deux derniers matchs contre Manchester City et Bruges.

Solidement installé dans les buts au sein des juniors, Lucas Lavallée le gardien de 18 ans connait une belle progression cette saison. A tel point qu’il a intégré le groupe professionnel dirigé par Mauricio Pochettino depuis le début de l’année 2022. Il semble compliqué de voir l’entraîneur argentin lui accorder une nouvelle promotion express. Mais qui sait? Probablement privé de ses gardiens numéro 1 et 2 (Navas et Donnarumma) et de son habituel troisième portier (Rico), le coach du PSG risque bien d’avoir le choix entre ses options numéro 4, 5 et 6.