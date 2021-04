PSG: Pochettino n’a pas prévu de faire souffler Mbappé

Kylian Mbappé a beau enchaîner à un rythme très soutenu depuis le début de l’année, son entraîneur au PSG, Mauricio Pochettino, compte bien profiter le plus longtemps possible de sa dynamique actuelle, jusqu’à la fin de la saison s’il le peut.

Tant que Kylian Mbappé ressent le besoin et l’envie de jouer, il sera sur le terrain. En creux, c’est ce qu’a voulu dire son entraîneur Mauricio Pochettino, ce lundi, en conférence de presse, à la veille d’un quart de finale de Coupe de France contre Angers. L’attaquant parisien enchaîne à un rythme effréné depuis le début de l’année 2021.

Mbappé a disputé 23 des 24 matches de son clubs, toutes compétitions confondues, et tous en tant que titulaire, ce qui fait craindre un risque de blessure. Pochettino en est conscient, mais il voit aussi que son joueur enchaîne des prestations de haut vol, aussi bien en Ligue des champions qu’en Ligue 1. Et il semblerait que les deux hommes en redemandent.

"Kylian… Qu’est-ce que je peux dire à propos de lui ? Nous espérons qu’il sera disponible jusqu’à la fin de l’année, avec la même forme qui est la sienne actuellement, a souri Pochettino. Il est préférable de ne pas trop en dire pour qu’il continue ainsi. Nous faisons de notre mieux pour le garder dans cette dynamique parce qu'il a montré qu'il était un grand joueur."

Mbappé veut tout jouer et tout gagner

Toujours affamé, Kylian Mbappé a encore montré dimanche que son appétit était sans limite: grâce à son doublé, Mbappé a encore extirpé le PSG du piège stéphanois qui se refermait sur lui. En plus d’afficher des statistiques impressionnantes (23 buts et 7 passes décisives en Ligue 1, huit buts et trois passes décisives en Ligue des champions), Mbappé donne la sensation de monter en puissance.

"On veut gagner, on veut gagner ! On est des compétiteurs", s’est-il exclamé dimanche affichant une détermination sans faille au coup de sifflet final, après avoir réveillé ses partenaires, et éteint Saint-Etienne quasiment à lui tout. Le PSG est encore en lice dans trois compétitions, en partie grâce à lui. Et puisque le natif de Bondy ne semble pas rassasié, Mauricio Pochettino aurait tort de s’en priver.