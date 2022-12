Coupe du monde 2022: aucune équipe n'a signé trois victoires en phase de poules, et c'est rarissime

Pour la première fois depuis 1994, aucune équipe n'a terminé la phase de groupes avec le plein de points.

Cette Coupe du monde est décidément spéciale, et ce ne sont pas les amateurs de "Mon Petit Prono" qui contrediront cette affirmation. Du suspens, à tous les étages, des matches indécis, jusqu'au bout, la preuve vendredi encore avec les buts dans le temps additionnel de la Corée du Sud et du Cameroun.

Au moment de faire les comptes, aucune équipe n'a fait le plein de points, à savoir neuf sur neuf, et seuls 5 des 16 huitièmes de finaliste sont restés invaincus (Pays-Bas, Angleterre, Etats-Unis, Croatie, Maroc), parmi lesquels aucun principal favori. L'Argentine s'est fait surprendre au premier match face à l'Arabie saoudite et la France, le Portugal, le Brésil et l'Espagne ont été battus lors du dernier match avec des équipes remaniées. Pour l'Espagne, cela lui a coûté la première place de son groupe, au bénéfice du Japon.

Depuis le Mondial 1994 aux Etats-Unis, remporté par le Brésil, ce n'était jamais arrivé qu'une phase de groupes se termine sans que la moindre équipe n'atteigne la barre de neuf points.

Une saison éprouvante, une volonté de faire tourner

Généralement, une Coupe du monde dure un mois tout pile, voire un ou deux jours de plus. Cette année, en raison d'un calendrier plus que chargé, elle s'étale sur quelques jours de moins, qui sont par conséquence des jours de moins de récupération au cours de la compétition.

Le Mondial a débuté le 20 novembre et se terminera le 18 décembre prochain. Ce qui laissait moins d'un mois à l'UEFA pour étaler les différents matches. Ce calendrier, plus serré, explique en partie la rotation d'effectif entreprise par les sélectionneurs (la France a changé neuf de ses titulaires au troisième match et le Brésil toute l'équipe par rapport au premier), et donc les mauvais résultats qui s'en sont suivis. Qu'importe, une nouvelle compétition commence, et désormais, la défaite devient interdite.