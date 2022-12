Coupe du monde 2022: notre équipe type de la phase de poules

Découvrez le onze type de la phase de poules de la Coupe du monde 2022 choisi par la rédaction de RMC Sport. Cette équipe compte notamment trois joueurs de l'équipe de France, mais aussi deux Marocains.

Après quarante-huit matchs, la phase de poules de la Coupe du monde 2022 s'est terminée vendredi soir avec Cameroun-Brésil et Serbie-Suisse. Quels joueurs se sont démarqués? Après moult consultations, la rédaction de RMC Sport a déterminé un onze type de ces treize premiers jours de compétition au Qatar.

Trois Français, deux Marocains, un Brésilien

Avec deux penalties arrêtés, et notamment un de Lionel Messi, Wojciech Szczęsny a été décisif dans la qualification de la Pologne. Cela se confirme par les statistiques: il est le gardien qui a su faire le plus d'arrêts par 90 minutes (6). Devant lui, Joško Gvardiol et Kalidou Koulibaly s'imposent en défense central. Le Croate a notamment été monstrueux contre la Belgique en dégoûtant Romelu Lukaku; le Sénégalais a été le héros de son pays avec son coup de casque contre l'Équateur. Sur les flancs, Achraf Hakimi est presque sans concurrence à droite. À gauche, Théo Hernandez est sorti du banc pour enchaîner deux passes décisives en deux matchs.

Le onze type des poules de RMC Sport © RMC Sport

Au milieu, Antoine Griezmann s'avère être indispensable aux Bleus dans son nouveau rôle de relayeur hybride. Preservé face au Cameroun, Casemiro fait partie de ce bloc défensif brésilien qui n'a pas concédé le moindre but. Mieux, il a sorti la Seleção d'un mauvais pas avec sa superbe volée contre la Suisse. Au Maroc, Sofyan Amrabat s'est imposé comme un taulier de l'ombre. Dans le secteur offensif, Kylian Mbappé et Cody Gakpo, qui ont déjà marqué trois fois, ont le potentiel pour finir meilleur buteur du Mondial. Quant à Bruno Fernandes, n'en déplaise à Cristiano Ronaldo, il est tout simplement le joueur le plus décisif du Mondial en attaque avec deux buts et deux passes décisives.

L'équipe type RMC Sport de la phase de poules: Szczęsny - Hakimi, Gvardiol, Koulibaly, T. Hernandez - Griezmann, Casemiro, Amrabat - B. Fernandes, Gakpo, Mbappé.

Ils ont souvent été cités :



Dans l'équipe du Brésil, Thiago Silva a lui aussi largement contribué à ce que les cages restent inviolées lors des deux premières journées. Dans l'entrejeu, l'Argentine s'est transformée avec Enzo Fernandez. Dans le secteur offensif, les fulgurances de Jamal Musiala (Allemagne) et Mohammed Kudus (Ghana) n'ont pas suffi pour leur sélection. Enfin, les performances devant le but de Marcus Rashford (Angleterre), Enner Valencia (Équateur) et Ritsu Doan (Japon) sont à souligner.