Argentine-Arabie saoudite: Hervé Renard explique son coup de gueule gagnant à la pause

L'Arabie saoudite a réalisé ce mardi le plus grand exploit de son histoire en battant l'Argentine 2-1 dans une atmosphère complétement folle. L'entraîneur français du club asiatique, Hervé Renard, est revenu sur cet exploit.

Après la CAN avec la Zambie en 2012 et en 2015 avec la Côte d'Ivoire, Hervé Renard vient de s'offrir un nouvel exploit en dominant l'Argentine (2-1) avec l'Arabie saoudite. Très ému, l'entraîneur français, finalement habitué des grands exploits, a réagi au micro de BeIN Sport.

"Ce résultat restera dans l'histoire de la Coupe du Monde et de l'Arabie saoudite pour toujours" a t-il confié.

>> Revivez Argentine-Arabie saoudite (1-2)

Hervé Renard a indiqué qu'il a dû opérer quelques ajustements à la pause (l'Argentine menait 1-0), afin de rebboster ses troupes et les convaincre de réaliser les efforts nécessaires.

"Nous n'aurions pas pu attendre devant notre but toute la rencontre. En première mi-temps, nos attaquants n'ont pas assez pressé les deux défenseurs centraux et Paredes. Ils se sont fait un peu taquiner à la mi-temps, je leur ai dit 'C'est bien, vous avez bien trottiné en première mi-temps' et puis ils sont allés chercher quelque chose qui fait la différence parfois", a réagi le technicien.

"J'ai entendu des choses pas très respectables", fustige Renard.

"Je veux juste remettre les choses en place parce qu'il y a eu beaucoup de critiques sur le Qatar. Je suis en Asie depuis trois ans, je peux vous dire que cette équipe a été championne d'Asie en 2019. Elle a raté complétement son match d'ouverture, peut-être trop de pression..., juge t-il. Les critiques sont parfois un peu méchantes. C'est le football mais c'est parfois un peu gênant pour l'Asie, j'ai entendu des choses qui ne sont pas très respectables, c'est comme ça."

De quoi donner un supplément d'âme à son équipe? "Cela nous a peut-être servi aujourd'hui, glisse t-il. On a voulu montrer que le Japon, la Corée, même l'Iran peuvent avoir un mot à dire dans cette compétition." Prochaine étape pour Hervé Renard et ses hommes: la Pologne, samedi à 14h, heure française.