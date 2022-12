Argentine-Pays-Bas: "Messi insultait Weghorst bien plus avant l’interview", raconte le journaliste qui a réalisé l’entretien

Esteban Edul, le journaliste ayant réalisé l'interview de Lionel Messi après le coup de sifflet final du quart de finale très tendu entre l'Argentine et les Pays-Bas, a expliqué au journal argentin Olé que le joueur du PSG, remonté contre le joueur des Oranje Wout Weghorst en direct, l'avait insulté dans les grandes largeurs avant le début de l'entretien.

Trois jours après, la tension n'a pas encore totalement disparu entre Argentins et Néerlandais. La qualification de l'Albiceleste aux dépens des Pays-Bas, vendredi, pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022 au bout du suspense (2-2, 4 tab à 3) a livré son lot de situations chaudes, sur le terrain (16 cartons jaunes et un carton rouge distribués par l'arbitre de la rencontre) comme en dehors.

Ainsi, Lionel Messi avait montré son exaspération envers le buteur des Oranje, Wout Weghorst, après le coup de sifflet final et alors que le septuple Ballon d'or était sur le point de donner une interview à TyC Sports. Ses propos avaient été diffusés en mondovision : "Qu'est-ce que tu regardes, idiot? Va là-bas!", lui lançait-il.

"Leo était tellement chaud qu'il ne ma pas regardé et n'écoutait pas mes questions"

Mais ce lundi, le journaliste ayant réalisé l'entretien du capitaine de la sélection argentine, Esteban Edul, rapporte dans les colonnes du quotidien Olé que cette altercation avait commencé avant que les caméras ne diffusent les images de Messi s'en prenant verbalement à son adversaire. Les mots étaient, qui plus est, un peu plus crus d'après lui.

"Après le match, ils se chamaillaient tous dans les vestiaires, et pas seulement Messi. Van Dijk s’embrouillait avec Otamendi. On aurait dit un Lanus-Banfield (Classico del Sur, rivalité entre deux clubs de Buenos Aires) ou un Newell's-Central (derby de Rosario), mais ça avait plus de gueule parce que c’étaient des stars mondiales", décrit Edul. "La colère de Messi concernait surtout la séance des tirs au but, quand les Néerlandais tentaient de gêner les Argentins. Le 19 (Weghorst) attendait dans le tunnel, il se rapproche de Messi et lui demande son maillot. C’est à partir de là que Leo a commencé à se chauffer. Le joueur hollandais ne comprenait pas, il s’est arrêté et Messi l’insultait. Il l’insultait bien plus avant le début de l’interview durant laquelle il était un peu plus calme. Leo ne m’a calculé à aucun moment pendant l’interview. Il était tellement chaud qu’il ne m’a pas regardé et n’écoutait pas mes questions. Je l’ai interrogé sur sa passe incroyable pour Molina et lui m’a parlé de van Gaal, de la Fifa… Je n’ai pas pu l’interroger. À un moment, alors qu’on était à l’antenne, je lui ai dit: 'Tranquille Leo' parce qu’il y avait beaucoup de personnes de la Fifa et on ne sait jamais ce qu’il peut se passer."

L'organisation régissant le football mondial a par ailleurs ouvert, le lendemain de la rencontre, des procédures disciplinaires à l'encontre des fédérations des deux pays. Mais les supporters argentins peuvent souffler : "la Pulga" sera bien sur le terrain mardi soir face à la Croatie (20 heures) pour tenter d'aller accrocher une place en finale du Mondial qatari.