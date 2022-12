Argentine-Croatie: les larmes de Scaloni dans les bras de Messi (et la joie du peuple argentin)

L’Argentine s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2022 en venant facilement à bout de la Croatie ce mardi en demi-finale (3-0). Au pays tout comme dans le vestiaire de l’Albiceleste, l’ambiance était extrêmement chaude, tandis que Lionel Scaloni a craqué dans les bras de Lionel Messi sur la pelouse du Lusail Stadium.

L’Argentine n’est plus qu’à une marche du sacre ultime. Ce mardi soir, l’Albiceleste s’est imposée avec la manière contre la Croatie en demi-finale du Mondial qatari (3-0), se qualifiant pour la sixième finale de Coupe du monde de son histoire, la deuxième en huit ans après l’échec de 2014 contre l'Allemagne. À Buenos Aires, la performance des coéquipiers de Lionel Messi a été fêtée comme il se doit.

Alors que des dizaines de milliers de supporters sont présents au Qatar, la capitale du pays s’est embrasée après le coup de sifflet final. "C’est incroyable ce qu’il se passe, a raconté le journaliste Georges Quirino sur RMC. J’étais à côté de l’écran géant, dans la fan zone, en plein cœur de Buenos Aires. Il fait 30 degrés ici. Vous savez qu’il y a quatre écrans géants à Buenos Aires. C’est un délire total, une extase. Il y a des larmes de joie partout, les gens n'arrivent pas à y croire."

"Ils ont l'impression qu’ils peuvent marcher sur le monde"

"Ils ont l’impression que Messi a 20 ans et qu’il pourrait encore jouer 20 ans de plus comme ça, a poursuivi Georges Quirino sur RMC. Ils sont également impressionnés par ceux qu’ils appellent 'Los Pibes', les gamins. Julian Alvarez, Enzo Fernandez… Ils ont l’impression d’avoir enfin au collectif qui accompagne Messi. Il y a ce soir un espoir énorme, ils ont l'impression qu’ils peuvent marcher sur le monde."

Dans les rues de Paris, les supporters de l’Albiceleste sont également venus faire la fête malgré le froid glacial. Tous torse nu dans le vestiaires, les joueurs argentins n’avaient de leur côté pas ce problème. Réunis autour de la table, les finalistes de ce Mondial 2022 ont entonné des chants pour laisser exploser leur joie.

La vive émotion de Scaloni dans les bras de Messi

Juste avant de rentrer aux vestiaires, une image particulièrement marquante entre Lionel Messi et Lionel Scaloni a été immortalisée. Le septuple Ballon d’or et le sélectionneur argentin ont eu une longue étreinte sur la pelouse. Comme le montrent des images diffusées par la télévision argentine, le coach de l'Albiceleste était très ému et a lâché quelques larmes.

Les larmes de Scaloni dans les bras de Messi © AFP

"Il y a beaucoup de choses qui passent par la tête. C'est très émouvant, a réagi Messi après le match. Voir tous ces gens, cette famille, depuis le début du Mondial... Ce que nous avons vécu est incroyable. Maintenant, nous abordons le dernier match, c'est ce que nous voulions." Dimanche, contre le vainqueur de la demi-finale entre la France et le Maroc (ce mercredi à 20h), tout un pays se prépare à vivre un moment d’anthologie.