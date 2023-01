Argentine: "Dibu" Martinez s’est offert un chien de garde pour protéger ses trophées

Emiliano Martinez, gardien de l’Argentine et bourreau de la France en finale de la Coupe du monde, s’est offert un chien de garde pour protéger sa maison de luxe en Angleterre et ses trophées, rapporte la presse anglaise.

Après les festivités et ses célébrations déplacées, Emiliano Martinez a retrouvé l’Angleterre la semaine dernière. Le gardien argentin était même sur le banc lors de la rencontre entre Tottenham et Aston Villa (0-2) dimanche, deux semaines après le titre de champion du monde décrochée par l’Argentine face à la France (3-3, 4 tab 2). Il fut d‘ailleurs l’un des personnages de cette finale avec un arrêt sur le tir au but de Kingsley Coman et un duel psychologique (à base d’intimidation et de mots doux) remporté face à Aurélien Tchoumani (tir à côté). Cela a payé avec le titre pour l’Albiceleste et celui de meilleur gardien pour celui qui est surnommé "Dibu".

Des joyaux que le gardien argentin a pris le soin de protéger fermement. Selon le Daily Star, il s’est offert un chien de garde d’une valeur de 23.000 euros pour assurer la sécurité de sa luxueuse maison située dans les West Midlands. Il s’agit d’un berger belge malinois réputé pour être spécialement entraîné et servir les forces spéciales anglaises et la marine américaine. Le tabloïd vante le pédigrée de l’animal d’un poids de 30kgs et souvent déployé dans les zones de combat à travers le monde.

Prisés par les forces spéciales

Selon le Daily Star, Martinez l’a acquis auprès d’une société britannique, Elite Protection Dogs qui aurait notamment comme clients le gardien français Hugo Lloris, l’ancien défenseur international anglais Ashley Cole ou la star de la boxe Tyson Fury. "Les bergers belges malinois sont des chiens de travail choisis par l'armée et la police comme n°1 dans le monde, vante une porte-parole de la société. Les Navy Seals américains ont utilisé des Malinois dans l'opération pour capturer Ben Laden. La race est super athlétique, agile, excellente dans la chasse aux proies qui en fait d'excellents candidats pour toutes les tâches au travail. Il y a des chiens et il y a des Malinois."

Un recrutement fiable pour la famille Martinez et les nouveaux trophées qui résident désormais dans le foyer: la médaille de champion du monde et le trophée de meilleur gardien de la compétition qu’il avait exhibé grossièrement sur le podium lors de la remise de prix.