Argentine: les images du retour d'Emiliano Martinez à Aston Villa

Après sa victoire au Mondial et les polémiques qui ont suivi, le gardien argentin Emiliano Martinez a fait son retour à l'entraînement avec Aston Villa. Les retrouvailles avec Unaï Emery sont attendues, lui qui avait peu goûté aux célébrations de son portier.

Sweat noir sur le dos et sourire contenu, Emiliano Martinez a regagné le centre d'entraînement d'Aston Villa ce vendredi, et sans poupée de Kylian Mbappé.

Douze jours après la victoire de l'Argentine face à l'équipe de France (3-3, 4-2 tab), "Dibu" est de retour aux affaires. Son club, Aston Villa, a montré les images de son arrivée dans les installations.

Si son formidable arrêt face à Randal Kolo Muani à la 120e minute a particulièrement marqué les esprits, c'est davantage pour ses festivités d'après-finale que le portier de l'Albiceleste a enflammé la toile. D'abord au moment de recevoir son trophée de meilleur gardien du Mondial, il avait eu un geste peu élégant, portant le trophée au niveau de ses parties génitales. Lors du défilé du bus des Argentins quelques jours plus tard, il s'était affiché avec une poupée à l'effigie de Kylian Mbappé, ce qui n'avait pas manqué de faire parler. Enfin, pour une raison qui demeure inconnue, le dernier rempart de l'Argentine s'en était gratuitement pris à Aurélien Tchouaméni.

"Tchouaméni s'est tout simplement chié dessus", avait-il déclaré, en faisant référence au pénalty manqué par le milieu de terrain français lors de la séance finale.

Une discussion à venir avec Unaï Emery?

Si en France, ce comportement en a choqué plus d'un, du côté de son club non plus, tout le monde n'a pas semblé y goûter. Unaï Emery, l'entraîneur d'Aston Villa, a notamment pris position contre son joueur.

"Quand vous ressentez une grosse émotion, c’est difficile de se contrôler. Je vais lui parler la semaine prochaine à propos de certaines de ses célébrations, avait indiqué l’entraîneur espagnol il y a quelques jours. Là, je respecte, il est en équipe nationale. Après il sera avec nous et cela sera notre responsabilité. On peut en parler."

Interrogé lui après le match contre Strasbourg mercredi, Kylian Mbappé avait refusé de commenter davantage ce comportement: "les célébrations, ce n’est pas mon problème. Je ne perds pas d’énergie dans des choses aussi futiles", avait-il lancé en zone mixte. Reste à voir maintenant comment "Dibu" sera accueilli dans les différents stades de Premier League.