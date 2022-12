Coupe du monde 2022: supporters sur l'autoroute, joueurs évacués en hélico… La folie lors des célébrations en Argentine

Les festivités prévues pour le retour des joueurs argentins à Buenos Aires se sont achevées sur l’évacuation des champions du monde en hélicoptères ce mardi alors que près de cinq millions de fans était présents pour les accueillir.

En France lundi soir, comme au Maroc ce mardi, le retour des mondialistes s’est déroulé sans aucun problème. En Argentine, 36 ans après le dernier sacre de l’Albiceleste, les festivités ont lentement basculé vers la folie ce mardi. Dès l’arrivée des joueurs à l’aéroport, les fans les attendaient pour les célébrer.

Mais ce n’était rien en comparaison de ce qui est arrivé dans les rues de Buenos Aires où près de cinq millions de supporters se sont massés dans les rues de la capitale pour accueillir Lionel Messi et tous les protégés de Lionel Scaloni.

Un trajet routier bloqué par la foule

Le bus des champions du monde argentins a entamé son défilé de victoire depuis le siège de l’AFA vers l’Obélisque, point névralgique des célébrations au centre de la capitale, où l’attendait une foule délirante.

Dès le début du trajet, des fans en très grand nombre accompagnaient le bus à impériale sur l’autoroute, avant même l'arrivée en plein cœur de la capitale. Des scènes assez folles de milliers de personnes prenant d’assaut l’autoroute ont notamment été observées.

Alors que le bus à impériale devait arriver dans le centre de Buenos Aires à 12h30 heure locale (16h30 heure française), il a rapidement accumulé un gros retard. C’est simple, l’Albiceleste n’a finalement jamais rejoint le palais présidentiel par la route comme c’était initialement prévu. La faute à la marée humaine dans les rues de la capitale argentine.

"Il y a 20 km entre le centre d'entraînement de la sélection et l'Obelisco. Cela fait trois heures et demie qu'ils sont sur cette route. Trois heures et demie pour faire une dizaine de kilomètres, estimé Georges Quirino Chaves au micro de RMC Sport depuis la ville sud-américaine. Il y a une foule énorme [...] Il y a du monde de partout. Cela fourmille de partout."

Des fans se sont mis en danger

Outre de nombreuses insultes, parfois à caractère raciste, à l’encontre de Kylian Mbappé ou de la France, certains fans ont également pris des risques inconsidérés pour célébrer leurs héros.

Sur les réseaux sociaux, des supporters ont ainsi sauté en direction du bus à impériale depuis des ponts. Si certaines images ont montré ces Argentins inconscients parvenir à rejoindre les joueurs, d’autres sont tombés par terre après une chute de plusieurs mètres.

Sur les coups de 16h (20h heure française), soit après environ quatre heures de retard sur le planning initial, les autorités ont fini par dire stop. Une scène avait beau être installée pour accueillir les joueurs sur la place de l’Obélisque, elle a été démontée pendant la longue attente.

"Ils ne nous laissent pas saluer toutes les personnes qui étaient à l'obélisque, les mêmes agences de sécurité qui nous ont escortés, ne nous permettent pas d'avancer, a écrit le président de l'AFA sur Twitter. Mille excuses de la part de tous les joueurs champions. Dommage."

Les joueurs évacués en hélico

Afin de limiter la casse et les incidents en marge des festivités, le gouvernement a choisi de mettre fin à la parade du bus de l’Albiceleste pour des raisons de sécurité. Les joueurs et les membres du staff ont alors été évacués, exfiltrés même, au moyen d’hélicoptères.

Après un dernier survol au-dessus de la place de l’Obélisque pour saluer les millions d’Argentins venus à leur rencontre, la sélection a quitté la Buenos Aires.

Paulo Dybala et Nahuel Molina évacués en hélicoptère © AFP

"Les champions du monde survolent tout le parcours en hélicoptère car il est devenu impossible de continuer sur terre en raison de l'explosion de joie populaire, a déclaré Gabriela Cerruti, la porte-parole de la présidence argentine dans un message posté sur les réseaux sociaux. Continuons à célébrer en paix et à leur témoigner notre amour et notre admiration!"

Après un premier passage par les terrains d’entraînement de la Fédération argentine de football à Ezeiza (sorte de Clairefontaine local), la bande de Lionel Messi, Angel Di Maria ou Enzo Fernandez pourraient encore se rendre, toujours en hélico, jusqu’à la Casa Rosada en plein cœur de Buenos Aires. Depuis le balcon du palais présidentiel, les champions du monde pourraient alors saluer le peuple argentin venu les célébrer.