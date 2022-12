Argentine: pénurie mondiale pour le maillot 3 étoiles argentin, retour prévu... en avril

Le maillot 3 étoiles de l’Argentine est déjà en rupture de stocks dans plusieurs pays. Le réapprovisionnement devrait notamment attendre le mois d’avril 2023 en Europe.

Comme la France en 2018, le maillot de l’Argentine avec une étoile supplémentaire (qui correspond au nombre de Coupes du monde gagnées) a subi un raz-de-marée. Il est impossible de trouver les précieux sésames sur les sites Adidas, équipementier de la sélection, dans de nombreux pays. Mises en vente en Argentine le 26 décembre, les tuniques se sont envolées des rayons en deux heures.

Selon la branche argentine de la marque allemande, le stock doit être réapprovisionné dans les prochaines semaines pour répondre à l’immense demande pour les mois de janvier et février. Actuellement, le maillot est introuvable sur les boutiques en ligne au pays et à travers le monde. Une razzia qui vaut également pour le maillot extérieur violet et le tee-shirt bleu et blanc commémorant le troisième sacre mondial de l’Argentine.

"En raison de la demande extraordinaire de maillots argentins de la Coupe du monde dans le monde, nos stocks sont très bas dans certains pays", a confié un porte-parole de la société allemande. La Fédération argentine (AFA) assiste impuissante à cette pénurie, comme la FFF il y a quatre ans avec Nike.

"C'est l'affaire d'Adidas", lance la Fédération argentine

"Nous ne pouvons rien y faire, même s'il est dans notre intérêt d'en vendre plus, indique un porte-parole de l’AFA. C'est l'affaire d'Adidas et il y a des problèmes dans le pays qui les affectent, comme l'interdiction d'importer et le manque de main-d'œuvre, ainsi que le niveau élevé d'excitation parmi les gens."

Plusieurs problèmes sont évoqués pour justifier les couacs sur la chaine d’approvisionnement: les troubles politiques mondiaux, le manque de matières premières, la hausse des coûts du carburant et de l'énergie ou l'inflation. Si Adidas s’active pour tenter d’achalander les rayons en Argentine, l’attente s’annonce très longue pour les expatriés. La marque allemande a en effet indiqué que la version originale aux bandes verticales blanches et bleues ne sera disponible qu’en avril 2023 en Europe en au Royaume-Uni.