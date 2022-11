EN DIRECT - Équipe de France: la conférence de presse de Deschamps et toutes les infos sur France-Danemark

"On a beaucoup souligné l'absence de Kanté, de Pogba, qui sont des éléments moteur au sein de l'équipe de France. On a oublié qu'il y avait des joueurs qui pouvaient être amenés à prendre plus de responsabilités. Ils ont la maturité, l'expérience pour prendre les devants. Adrien a ce profil. Ce qu'il fait depuis quelques mois avec la Juventus et cette opportunité qui se présente dans cette Coupe du monde, ça arrive au bon moment. Il est prêt, il l'a démontré face à l'Australie. Il a marqué ce but et il a fait cette passe décisive. Cela montre son implication et son impact. On connaît également son talent et cette faculté à beaucoup travailler. Il fait beaucoup de courses, il est élégant, toujours disponible. Il peut aider notre équipe à aller loin".