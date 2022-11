Brésil-Suisse: la Seleçao qualifiée pour les 8es du Mondial, sans Neymar mais avec un bijou de Casemiro

Le Brésil s'est imposé sans briller contre la Suisse (1-0) ce lundi lors de la deuxième journée des poules de la Coupe du monde au Qatar. Unique buteur de la rencotre sur une très belle demi-volée, Casemiro a qualifié la Seleçao pour les huitièmes de finale.

Neymar resté à l'hôtel pour soigner sa blessure à la cheville, le Brésil a manqué de folie et de créativité ce lundi face à la Suisse. Même sans sa star, la Seleçao a fini par l'emporter (1-0) contre une Nati décevante.

En l'absence du joueur du PSG, Casemiro a sauvé les siens d'une superbe frappe en demi-volée sur une déviation de Rodrygo dans les dernières minutes (1-0, 83e). Un golazo légèrement déviée par Granit Xhaka qui a suffi pour signer une deuxième victoire dans le groupe G.

>> Brésil-Suisse (1-0)

"J'ai eu la possibilité de marquer pour aider l'équipe, a sobrement savouré le sauveur du jour au micro de beIN Sports. Le plus important c'est d'aider l'équipe." Les protégés de Tite, rejoignent donc l'équipe de France parmi les qualifiés pour les huitièmes de finale du Mondial. Il suffira d'un nul contre le Cameroun pour s'assurer de la première place.

Vinicius et le Brésil encore trop maladroits

Après une première période intense mais pauvre en occasion, le Brésil a cru faire la différence grâce à son feu follet Vinicius Jr. Mais un hors-jeu de Richarlison, passeur décisif, au tout début de l'action a logiquement entraîné l'annulation du but après intervention de la vidéo. Assez maladroit pendant cette rencontre, l'ailier du Real a ensuite vu Casemiro trouver la faille puis a mal négocié un contre qui aurait permis de tuer le match.

Un manque d'efficacité qui pourrait coûter cher lors de la phase finale de cette Coupe du monde mais comme l'a encore rappelé Casemiro: "Le premier objectif, c'était la qualification. C'était très important surtout dans un groupe très difficile."

Le Brésil s'est donné du temps pour le retour de Neymar

Bien parti pour accrocher la première place du groupe G, le Brésil est certain de jouer les huitièmes du Mondial. De quoi permettre à Neymar de poursuivre sa convalescence en vue d'un éventuel retour pendant le tournoi disputé au Qatar.

"On a un collectif très très fort mais bien sûr que Neymar manque, a précisé Thiago Silva après la rencontre face à la Suisse. Il manque à toutes les équipes quand il est blessé. Il a manqué au Barça, au PSG et à la sélection. C'est un joueur indispensable pour toutes les équipes. Bien sûr que l'on a senti ce manque ce lundi. Mais l'équipe est prête pour avoir des résultats et donner la possibilité à Neymar de revenir plus tard."

Avant un éventuel retour sur les terrains de Neymar, le Brésil terminera le premier tour du Mondial face au Cameroun, vendredi prochain (20h). Si les Lions indomptables joueront leur qualification, la Seleçao pourra faire tourner et laisser quelques joueurs au repos avant de jouer son huitième de finale.