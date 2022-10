Comment voir le trophée de la Coupe du monde actuellement à Paris?

Le trophée de la Coupe du monde de football est arrivé jeudi à Paris où il sera exposé pendant deux jours, sous très haute surveillance. Les services de renseignements craignent des actions de protestation.

A un peu plus d’un mois de la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre), le trophée est à Paris. Il est arrivé jeudi soir depuis le siège de la Fifa à Zurich avant d’être placé sous très haute protection dans un grand hôtel de la capitale, tout près du Trocadéro. Il bénéficie d’un traitement comparable à celui d’un chef d’Etat en visite et passera les nuits dans un coffre-fort ultra sécurisé.

Sur une péniche, à la Tour Eiffel et au stade Pierre-de-Coubertin

Le trophée sera en France jusqu’au 9 octobre et sera présenté au public pendant le week-end. Il doit être exposé vendredi et samedi sur une péniche sur la Seine et au premier étage de la tour Eiffel. Dimanche, la coupe devrait être visible au stade Pierre-de-Coubertin à l’occasion d’un tournoi de futsal organisé par la Fédération française de football (FFF). Pour le moment, aucun changement de programme n’est prévu malgré les craintes d’actions de protestation à un moins de la tenue très controversée du Mondial au Qatar.

Les services de renseignements de la Préfecture de Police redoutent des opérations autour du trophée. Le collectif "Carton rouge pour le Qatar" serait ainsi identifié comme susceptible d’organiser une "action médiatique", selon une source policière citée par Europe 1.

La visite de la Coupe du monde à Paris s’inscrit dans le cadre du "Trophy Tour" organisé par la Fifa, permettant une escale dans chacun des 32 pays qualifiés pour la compétition. La tournée se conclura bien évidemment à Doha où l’équipe de France tentera de conserver son titre et d’ajouter une troisième étoile à son palmarès après celles de 1998 et 2018.