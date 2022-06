Coupe du monde 2022: 1,8 million de billets déjà vendus, d'autres disponibles début juillet

Une nouvelle phase de vente de billets pour la Coupe du monde 2022 au Qatar s'ouvre le 5 juillet. En attendant, 1,8 million de tickets ont déjà trouvé preneurs.

En une semaine, le bilan des tickets écoulés a grimpé de 600.000. La FIFA révèle que 1,8 million de billets pour des matchs de la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre) ont été vendus au 29 juin. Une semaine plus tôt, le secrétaire général du comité d'organisation du Mondial, Hassan Al-Thawadi, avait évoqué le chiffre de 1,2 million de billets vendus, et une demande "record" de 40 millions.

Cela laisse relativement peu de places restantes pour la nouvelle phase de la billetterie, qui s'ouvre le 5 juillet. Si trois millions de billets sont disponibles pour l'événement, seulement deux sont proposés à la vente. Le reste est réservé à la FIFA et à ses partenaires.

Les derniers billets en vente du 5 juillet au 16 août

La vente qui s'ouvre le 5 juillet, à partir de 11 heures (heure de Paris) sur le site de la FIFA, repose sur le principe du premier arrivé, premier servi, et non plus sur un modèle de tirage au sort. Celui-ci était jusque-là utilisé pour les deux premières phases. Les billets seront proposés dans quatre catégories de prix, la quatrième étant réservée aux résidents qataris. Chaque acheteur pourra se procurer six billets au maximum par rencontre, 60 sur la totalité de la compétition.

Cette phase s'achèvera le 16 août à la même heure. "En cas de forte demande, un système de liste d'attente sera mis en place", précise l'instance du football mondial dans un communiqué.

D'après la FIFA, le Canada, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Arabie saoudite, l'Espagne, les Émirats arabes unis et les États-Unis sont les pays les plus acheteurs des billets déjà vendus.