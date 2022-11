Coupe du monde 2022: 200 euros la nuit, les étonnantes chambres pour touristes dans des préfabriqués

Les organisateurs de la Coupe du monde 2022 au Qatar ont dévoilé les aménagements d'une zone de 6.000 chambres montées dans des préfabriqués colorés.

Comment accueillir le million de spectateurs espérés sur les 28 jours de compétition, alors que la superficie cumulée de Doha et d'Al Rayyan - les deux plus grandes villes du Qatar - dépasse à peine les 2.500 kilomètres carrés? Cette épineuse question explique que l'émirat ait choisi une étonnante solution pour loger les touristes de la Coupe du monde 2022: l'installation d'une multitude de rangées de préfabriqués aménagés comme des chambres d'hôtel.

Des pièces climatisées de 18 mètres carrés

À moins de deux semaines du coup d'envoi du tournoi (20 novembre-18 décembre), les organisateurs ont fait visiter un camp de 6.000 chambres préfabriquées dans une zone semi-désertique de la périphérie de la capitale Doha. D'après le New York Post, il faut compter environ une quarantaine de minutes entre le site en question et la plupart des stades.

Avec un extérieur coloré et rectangulaire comme des containers, ces préfabriqués font 18 mètres carrés et sont climatisés. Les chambres sont équipées de deux lits simples, d'une salle de douche et d'un réfrigérateur. Leur prix à la location: 740 riyals qataris la nuit, soit 200 euros. En demi-pension, la facture grimpe à 270 euros.

Dans ces zones garnies de pelouse artificielle, se trouvent aussi des restaurants, un supermarché, un écran géant et des installations sportives. Tout pour satisfaire les touristes à proximité immédiate. En ce qui concerne l'alcool, les supporters devront être prudents, les règles varieront. Mais dans la principale fan zone de la Fifa, consommer de l'alcool ne sera possible qu'à partir de 18h30.

Au terme de la compétition, ces préfabriqués seront démontés. Ils seront pour la plulpart envoyés dans des pays pauvres.

Il y a moins cher

D'après les organisateurs, 60% de ces sortes de cabines sont réservées. Sur l'ensemble du dispositif d'hébergement, qui inclut les hôtels, les appartements et les villas en dur, ces préfabriqués représentent 24% des réservations sur la plateforme officielle du Qatar.

"Nous avons suffisamment de logements et les gens peuvent venir profiter du tournoi [dans l'hébergement] de leur choix", a annoncé mercredi Omar Al-Jaber, responsable de l'hébergement au sein du Comité suprême d'organisation. Plus précisément, ce sont 25.000 chambres qui étaient encore libres pour la période 24-28 novembre, la plus intense de la phase de groupes.

Les préfabriqués ne constituent pas l'option de logement la moins chère pour les touristes. Le Qatar met à disposition de vastes complexes en dur avec des cuisines partagées (80 euros la nuit). Capacité totale: 11.000 personnes. Pour le reste, il existe aussi des logements dans des villages de tentes traditionnelles (330 euros), des bateaux de croisière (175 euros) ou encore des boutres, les bateaux à voile traditionnels de la région (1.000 euros).

Seules les personnes ayant des billets pour un match sont autorisées à entrer au Qatar depuis le 1er novembre, accompagnées de trois invités maximum qui doivent s'acquitter d'un droit d'entrée de 500 riyals qataris (140 euros), sauf pour les enfants de moins de 12 ans. Au terme de la phase de groupes le 2 décembre, il ne sera plus nécessaire d'avoir un ticket pour entrer dans le pays. Il sera par contre toujours obligatoire de s'inscrire en ligne pour obtenir la carte Hayya, qui fait office de visa. Avoir un hébergement, réservé sur la plateforme officielle des organisateurs ou ailleurs, est obligatoire pour les spectateurs qui restent plus de 24h.