Coupe du monde 2022: LGBTQ+, travailleurs, alcool... le patron de l'organisation au Qatar balaie les critiques

Nasser Al-Khater, président du comité d'organisation de la Coupe du monde 2022 au Qatar, s'est exprimé sur Sky Sports, à près d'un mois du début de la compétition. Une interview pour balayer les critiques et garantir de la "sécurité" aux supporters LGBTQ+ qui voudraient se rendre dans l'émirat.

Le chef de l'organisation de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Nasser Al-Khater, s'est exprimé dans une interview dévoilée ce jeudi par Sky Sports. L'occasion pour lui de rassurer sur l'état des préparatifs, l'accueil des supporters LGBTQ+ mais aussi de balayer les critiques sur les questions des droits humains des travailleurs et de l'attribution même de la compétition à l'émirat.

>> Toutes les informations sur la Coupe du monde 2022 au Qatar en direct sur RMC Sport

· "Le Qatar est prêt"

"Nous sommes prêts. Le Qatar est prêt. On organise cela depuis douze ans maintenant, avec évidemment des retouches finales. Comme pour n'importe quel méga-évenement, il y a toujours un rush de dernière minute. Mais globalement, nous sommes prêts. (...) Oui, il y a de l'inflation sur les prix, les intérêts grimpent aussi. Mais si on regarde les ventes de billets, les ventes de dernière minute, les demandes de Hayya Card (permis numérique d'entrée au Qatar pour les visiteurs du Mondial, ndlr), les réservations de logement, rien ne montre une diminution de l'affluence".

· Les supporters LGBTQ+ pourront se "tenir la main" en public et "en sécurité" au Qatar

"On a toujours dit que tout le monde était bienvenu ici. On demande simplement aux gens d'être respectueux de la culture. On demande aux gens de comprendre qu'il y a des cultures différentes, des peuples différents. Au final, tant que vous ne faites rien qui heurte d'autres personnes, que vous ne détruisez pas l'espace public, que vous vous comportez d'une manière qui n'est pas blessante, alors tout le monde est bienvenu et il n'y a pas à s'inquiéter. (...) Tout le monde se sentira en sécurité au Qatar. Tout le monde. (...) Si je vous tiens la main et que je marche dehors pendant des heures et des heures, personne ne nous dira rien".

>> Attitude envers les femmes, vêtements interdits… Les règles strictes du Qatar pendant le Mondial

· "Il y a d'autres endroits pour les discussions politiques"

"Les gens doivent comprendre que c'est un festival. Une célébration du football, un tournoi de sport que les gens veulent voir. En faire une plateforme d'un mouvement politique ou de messages politiques, je ne pense pas que ce soit bien pour le sport. (...) Je pense qu'il faut qu'on se concentre sur le sport, sur la préparation de la Coupe du monde, sur la façon de jouer des équipes. Ceux qui viennent devraient se concentrer sur leurs réservations, pour savoir où ils mangeront, où ils se divertiront. Se concentrer sur le fait de prendre du plaisir ici, pour une Coupe du monde. Il y a d'autres endroits pour les discussions politiques".

>> De nouvelles révélations sur le rôle de la France dans l'attribution du Mondial au Qatar

· Les critiques sur le Qatar sont-elles racistes?

"Je ne vais pas entrer dans les intentions des autres, je ne vais pas entrer dans l'esprit et l'âme des autres. Mais qui sait? Peut-être. (...) Je suis sûr que les gens vont profiter, qu'ils vont apprécier leur séjour au Qatar, dans la région, parce que je sais que des fans visiteront plus d'un seul pays. Ils verront ce qu'est vraiment le Qatar et à quel point la Coupe du monde sera géniale".

· Sur les droits des travailleurs, "que chacun se concentre sur son domaine"

"Beaucoup de gens parlent du problème du bien-être et des droits des travailleurs, alors qu'ils ne sont pas experts du sujet. J'ai le sentiment qu'ils se sentent obligés de parler. Je pense qu'ils doivent vraiment lire et s'éduquer un peu plus sur ce qui se passe sur le terrain au Qatar. Ils doivent savoir ce qu'il s'est passé lors des 10-12 dernières années, avec le Qatar qui a fait des efforts pour changer la législation avec de meilleurs droits, de meilleurs standards de conditions de travail, des salaires minimum. (...) Le Qatar travaille avec l'Organisation internationale du travail, avec des ONG, pour améliorer tout cela. Ils ont vu le travail que le Qatar a fait. Laissons-les travailler. (...) Chacun doit se concentrer sur son domaine d'expertise".

>> La Confédération syndicale internationale contre les appels au boycott

· "L'alcool sera disponible", avec des zones de dégrisement

"L'alcool est disponible au Qatar. C'est plus limité que dans d'autres pays du monde. Mais ce sera disponible dans des zones délimitées au Qatar, comme promis depuis le premier jour. (...) Des dispositions ont été prises pour que les personnes qui ont consommé de l'alcool de manière excessive puissent dessaouler, dans un endroit où l'on s'assure qu'ils sont en sécurité et qu'ils ne nuisent à personne d'autre."