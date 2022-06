Coupe du monde 2022: Amnesty lance un générateur de messages pour inciter les Bleus à s'exprimer sur les droits humains au Qatar

Amnesty International a créé un générateur de messages pour sensibiliser les Bleus au sort des travailleurs migrants au Qatar à l'approche de la Coupe du monde organisée par l'émirat gazier.

Les organisateurs de la prochaine Coupe du monde de football au Qatar ont affirmé le mois dernier que le bien-être des travailleurs resterait "une préoccupation majeure". Mais Amnesty International n’est pas dupe: "des milliers de personnes sont exploitées", assure l'ONG.

"Épuisement, maladie, chaleur insoutenable : il est impossible de connaître le nombre de décès - probablement des milliers -, sur les chantiers des stades et infrastructures qui serviront l’hiver prochain à la grande fête du football", martèle Amnesty, déterminée à faire valoir les droits humains dans cette affaire qu’elle cherche à politiser, là où les instances du football souhaiteraient l’étouffer pour ne pas jeter une ombre sur la grande fête du football qui se prépare.

"Le Danemark l'a déjà fait, pourquoi pas nos chers Bleus ?"

Depuis l'attribution du Mondial 2022 en 2010, l'émirat est sous le feu des critiques notamment pour le traitement des ouvriers étrangers employés dans les chantiers liés au tournoi. Mais la pression s’accentue à l’approche de l’événement, et Amnesty International n’a pas l’intention de desserrer l’étreinte. C’est pourquoi elle invite tout un chacun à s’emparer de ce sujet en encourageant les stars de l’équipe de France à en faire de même.

"À quelques mois du coup d’envoi, nous voulons encourager Kylian Mbappé, N’Golo Kanté, Antoine Griezmann, Karim Benzema ou encore Paul Pogba à soutenir et défendre les droits de ces travailleurs et travailleuses migrants, écrit Amnesty International. L’équipe nationale du Danemark (et d’autres nombreuses équipes européennes) l’a déjà fait : pourquoi pas nos chers Bleus ? C’est la question que l’on va leur poser."

Pour ce faire, les internautes ont le choix d’envoyer un mail à l’un des joueurs cités en cliquant sur leur profil à cette adresse voire d’en interpeller plusieurs en s’adressant directement à la FFF via une adresse renseignée dans le communiqué. Le but ? Noyer les boîtes mail en question afin d’inciter les joueurs à réagir en soutenant publiquement la cause défendue par Amnesty International. En mai, Amnesty déplorait le refus de la Fédération française de football (FFF) de s'exprimer sur cette question des droits humains au Qatar.