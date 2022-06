Mondial 2022: Baggio estime que l’absence de l’Italie à la Coupe du monde relève de la “folie”

Visiblement frustré par la non-qualification de l’Italie à la Coupe du monde 2022, Roberto Baggio, ancienne légende la Squadra Azzurra, ne comprend pas l'absence de son pays. Selon lui, le champion d’Europe devrait être qualifié directement pour le Mondial.

Retraité des terrains depuis 2004, Roberto Baggio reste un personnage influent dans le football italien. Interrogé sur l’absence de la Squadra Azzurra lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar lors de l'innauguration d'une ligne aérienne entre Rome et Buenos Aires, le Ballon d’or 1993 n’a pas caché son incompréhension. "C'est dommage que l'Italie, ayant remporté le Championnat d'Europe, n'ait pas le droit de se qualifier pour la Coupe du monde, peste Il Divino Codino. C’est de la folie.”

Selon l’ancien meneur de jeu de la Juventus, un changement du règlement s’impose concernant les qualifications au mondial. Si la victoire de l’Italie en finale de l’Euro 2020 sur l’Angleterre en juillet dernier lui a ouvert les portes de la Finalissima, disputée ce mercredi contre l’Argentine, elle se contentera de suivre le Mondial qatarien à la maison après la défaite contre la Macédoine du Nord en barrages.

Si pour l’illustre milieu à la queue de cheval, la non-qualification de l’Italie est à mettre sur le compte d’un dysfonctionnement du système de qualification, il ne jette pas la pierre à la Squadra Azzurra. Au contraire, l'homme de 55 ans a tressé des lauriers au sélectionneur italien Roberto Mancini: “Il a fait quelque chose d' extraordinaire, il faut le respecter et il doit continuer à travailler comme il l'a fait jusqu'à présent et avec les jeunes joueurs, rapporte Sky Italia. Nous avons des jeunes talents qui ne trouvent pas de place dans le championnat. C'est un problème connu.”

Baggio semble également avoir trouvé son chouchou dans cette jeune sélection italienne en la personne de Niccolo Zaniolo, héroïque buteur romain lors de la finale de la Ligue Europa Conférence, qu’il espère voir briller dans les prochains mois: “J'espère qu'il va bien récupérer. Malheureusement les blessures l'ont beaucoup pénalisé. J'espère qu'il pourra revenir à son ancien niveau sans avoir d'autres problèmes. Le but marqué en finale de la Ligue Europa Conférence ? Il ne peut que bien faire, ça lui donne une confiance incroyable et lui fera voir l' avenir avec plus de sérénité."

Après la défaite contre l'Argentine, les hommes de Mancini enchaineront par un match délicat contre l'Allemagne (4 juin) avant de jouer contre la Hongrie (7 juin) et l'Angleterre (11 juin). Ils retrouveront la Nationalmannschaft le 14 juin. Tous ces matchs étant pour le compte de la Ligue des Nations.