Coupe du monde 2022: Canelo Alvarez allume aussi Agüero, qui a défendu Messi sur la polémique du maillot mexicain

Après s’en être pris à Lionel Messi de manière véhémente sur les réseaux, le boxeur mexicain Canelo Alvarez a posté un message incendiaire à l’attention de Sergio Agüero, qui a défendu son compatriote argentin, accusé d’avoir piétiné un maillot du Mexique dans le vestiaire au Mondial 2022.

Il ne décolère pas. Deux jours après la défaite du Mexique face à l’Argentine à la Coupe du monde 2022 (2-0), Canelo Alvarez a posté mardi soir un message incendiaire à l’attention de Sergio Agüero. Le boxeur mexicain reproche à l’ancien avant-centre argentin d’avoir pris la défense de son ami Lionel Messi, accusé d’avoir piétiné un maillot du Mexique après la rencontre.

Une vidéo relayée sur internet montre l’attaquant du PSG en train de repousser une tunique de la Tri avec son pied lors des célébrations dans le vestiaire. De quoi mettre hors de lui Canelo Alvarez, qui a violemment interpellé le septuple Ballon d’or sur les réseaux. En allant jusqu’à le menacer: "Qu’il implore Dieu que je ne le croise pas!"

"Ne sois pas hypocrite, connard"

Sergio Agüero a répondu au puncheur de 32 ans en prenant la défense de son grand ami Lionel Messi. "Monsieur Canelo, ne cherchez pas d'excuses ou de problèmes, vous ne connaissez sûrement pas ce qu'il se passe dans un vestiaire de football. Les maillots sont toujours sur le sol après la fin des matchs à cause de la sueur et si vous regardez bien, il fait le mouvement pour retirer sa chaussure et le touche accidentellement."

De quoi s’attirer les foudres de champion du monde de boxe, qui a répondu de manière cinglante à l’ancien buteur de Manchester City: "Toi aussi connard... tu m'écrivais oh oh Canelo et maintenant tu pleures. Ne sois pas hypocrite, connard".