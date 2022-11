Coupe du monde 2022: "Qu'il implore Dieu que je ne le rencontre pas !" le boxeur Canelo Alvarez veut se payer Messi

Dans une série de tweets, le boxeur Canelo Alvarez, détenteur des quatre ceintures mondiales des super-moyens, s'en est pris à Lionel Messi et à l'Argentine après la victoire de l'Albiceleste contre le Mexique (2-0). Il reproche notamment au joueur du PSG d'avoir piétiné le maillot d'El Tri dans les vestiaires, pris comme un manque de respect par le pro du noble art.

Lionel Messi a-t-il piétiné le maillot mexicain dans les vestiaires, après la victoire de l'Albiceleste contre El Tri (2-0) ? C'est en tout cas ce que pense Canelo Alvarez, et celui-ci est particulièrement remonté contre la Pulga.

Un manque de respect de Messi ?

Quelques heures après le succès important de l'Argentine, après sa défaite inaugurale contre l'Arabie Saoudite (1-2), des scènes de liesse dans le vestiaire ont été relayées sur les réseaux sociaux. Et sur une image, qui a visiblement fait dégoupiller le boxeur mexicain, on aperçoit le joueur du PSG, visiblement en train d'enlever ses crampons, repousser légèrement du pied le maillot adverse avec son pied.

Canelo Alvarez se mue en défenseur de la patrie mexicaine sur Twitter

Pour le détenteur des quatre ceintures mondiales des super-moyens, Lionel Messi aurait même "nettoyé le sol" nonchalamment avec, se basant une nouvelle fois uniquement sur ces images. "Qu'il implore Dieu que je ne le rencontre pas !", a-t-il ajouté, poursuivant sa colère dans plusieurs tweets successifs. Pour Alvarez, le septuple Ballon d'or a "manqué de respect" envers tout le peuple mexicain. Et si certains internautes ont tenté de lui apporter la contradiction, le boxeur n'a pas lâché la bride, prêt à défendre "sa patrie" et "son identité".

Agüero prend la défense de Messi

"Laissez le maillot du Mexique par terre est déjà en soi une insulte", poursuivra-t-il sur le réseau social. Coup de comm' ou véritable coup de gueule patriotique, choisira qui voudra. Il n'en reste pas moins que la prise de position de Canelo a suscité de nombreuses réactions et que Messi pourrait bien être interrogé sur son geste prochainement en conférence de presse. En attendant, son ami Sergio Agüero l'a défendu, toujours sur le réseau social : "monsieur Canelo, ne cherchez pas d'excuses ou de problèmes, vous ne connaissez sûrement pas ce qu'il se passe dans un vestiaire de football. Les maillots sont toujours sur le sol après la fin des matchs à cause de la sueur et si vous regardez bien, il fait le mouvement pour retirer sa chaussure et le touche accidentellement."