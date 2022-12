Coupe du monde 2022: Collina se félicite de l'allongement du temps additionnel et le compare... à un concert

Sujet à étonnement voire à débat depuis le coup d'envoi du Mondial au Qatar, l'allongement conséquent du temps additionnel a été défendu par Pierluigi Collina. Pour le patron des arbitres de la Fifa, le mode de calcul des arrêts de jeu semble enfin plus conforme à la demande de consommation des spectateurs.

Si cette Coupe du monde est définitivement celle des belles surprises depuis qu'a été donné son coup d'envoi, sa principale curiosité réside sans aucun doute dans ces temps additionnels à rallonge, devenus monnaie courante au Qatar.

Une nouvelle donnée qui a surgi dans nos vies d'osbervateurs ou de téléspectateurs de football, et ce de manière plutôt inattendue. "Si vous regardez il y a quatre ans en Russie, le temps additionnel moyen s’élevait à six minutes et demie, se défend Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la FIFA, samedi dans un entretien à l'institution mondiale. À l’époque, six remplacements étaient possibles contre dix aujourd’hui. Ces quatre remplacements supplémentaires ajoutent une minute à chaque fois. Nous sommes donc passés de six minutes à dix minutes, ce qui n’est pas énorme en soi."

Six minutes de temps additionnel constituaient auparavant un laps de temps supplémentaire relativement peu commun. Mais on en deviendrait presque étonnés de ne pas voir le quatrième arbitre brandir son panneau d'affichage numérique pour accorder six, sept, huit... voire quatorze minutes, un record lors de la première période d'Angleterre-Iran en première journée.

"Avoir en moyenne près de 59 minutes de temps de jeu actif"

Dans une époque où les joueurs et les sélectionneurs se plaignent de calendriers démentiels, où plusieurs études assurent que les jeunes se désintéressent du football car son format n’est plus adapté, ce nouveau mode de calcul a de quoi faire grincer des dents certains acteurs.

Pourtant, le patron des arbitres de la Fifa martelle que cette hausse du temps additionnel présente des avantages... pour le consommateur. Celui-ci permet "d’avoir en moyenne près de 59 minutes de temps de jeu actif" pour "continuer de voir du grand spectacle". "Imaginez que vous êtes à un concert: vous êtes heureux, vous en demandez encore de la part du chanteur. Je pense que c’est important de proposer un bon divertissement aux spectateurs présents au stade et aux téléspectateurs."

Deux jours avant le début du Mondial, Collina avait promis que les arbitres seraient "très attentifs" au temps de jeu effectif. "On veut éviter les matchs à 42, 43, 44 minutes de temps effectif. Donc les temps de remplacements, de penalty, de célébrations, de soins médicaux ou bien sûr de VAR, devront être compensés", avait-il expliqué.