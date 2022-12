Coupe du monde 2022: des supporters sautent d'un pont, plusieurs dizaines de blessés pendant les célébrations en Argentine

Le retour des champions du monde argentins à Buenos Aires a vu les célébrations basculer dans la folie ce mardi. Plusieurs supporters ont même dû être évacués vers les hôpitaux de la capitale sud-américaine suite aux festivités.

Après 36 ans d’attente, Lionel Messi et le reste de la sélection argentine sont rentrés ce mardi à Buenos Aires pour célébrer leur victoire au Mondial 2022 avec le reste du pays. Accueillis en héros à l’aéroport, les protégés de Lionel Scaloni ont ensuite un peu récupéré avant de grimper dans un bus à impériale pour parcourir les rues de la capitale en direction du palais présidentiel.

Si le groupe de l’Albiceleste n’a jamais atteint la Casa Rosada, la faute notamment aux cinq millions d’Argentins venus les célébrer, et a même dû être évacué en hélico, certains fans ont pris la direction de l’hôpital après avoir été blessés pendant les festivités. Ce mardi à 19h heure locale (23h heure française) au moins 31 personnes blessées avaient été décomptées.

Deux fans ont sauté d’un pont

Dans une cité argentine baignée par le soleil et des températures estivales, certains supporters ont poussé un peu trop loin les célébrations ce mardi et ont nécessité des soins. Selon les informations de certains médias locaux, des fans se trouveraient même dans un état sérieux. Au total 16 personnes ont déjà été hospitalisées après des blessures.

En particulier un fan qui s’est jeté depuis un pont pour tenter de rejoindre les joueurs argentins sur le toit du bus à impériale. Une vidéo a notamment circulé sur les réseaux sociaux où deux fans sautent en direction des joueurs. Le premier est bien parvenu à les rejoindre, malgré les injonctions des champions du monde à ne pas le faire.

Mais le second s’est raté et est tombé sur la route après une chute de plusieurs mètres. D’autres Argentins avaient choisi de grimper sur des lampadaires ou arrêts de bus et certains n’ont pas réussi à redescendre sur terre sur leurs deux pieds.

"L'alcool et les drogues sont des facteurs prépondérants. C'est incroyable, aucune personne normale ne peut sauter d'un pont comme l'ont fait ces deux gars, a regretté à la télévision un médecin argentin Alberto Crescenti. Sachant que dimanche dernier, nous en avons eu un qui est tombé d'un feu rouge et qui est intubé avec un grave traumatisme crânien."

Pas de mort mais des célébrations stoppées net

Si aucun mort n’est à déplorer selon les premiers décomptes, les autorités n’ont pas souhaité prendre de risques. En raison, notamment des prises de risque inconsidérées des supporters, et de l’afflux constant de fans à proximité de la place centrale de Buenos Aires, les services de sécurité ont décidé de mettre fin aux célébrations.

Selon TyC Sports, la séquence des deux personnes sautant du pont a clairement fait pencher la décision en faveur de l’interruption du défilé et l’évacuation des joueurs de l’Albiceleste au moyen d’hélicoptères après un dernier survol au-dessus de Buenos Aires.

"Ils ne nous laissent pas saluer toutes les personnes qui étaient à l'obélisque, les mêmes agences de sécurité qui nous ont escortés, ne nous permettent pas d'avancer, a écrit le président de l'AFA sur Twitter. Mille excuses de la part de tous les joueurs champions. Dommage."

Pendant quelques temps, les fans ont eu l’espoir de voir les joueurs être transportés en hélico vers le palais présidentiel afin d’y saluer la foule depuis le balcon. Un espoir déçu. Après une longue attente, parfois plus de six heures, les fans ne verront pas leurs idoles près de la Casa Rosada. Selon la presse locale, les joueurs ont même déjà commencé à regagner leur domicile afin d’y retrouver leur famille. Pendant ce temps, l’Argentine compte ses blessés et regrette une fête un peu gâchée.