Coupe du monde 2022: insultes, chants racistes et photo brûlée... Mbappé ciblé par les supporters argentins lors des festivités

Lors des festivités de l'Argentine à Buenos Aires pour la parade des champions du monde, de nombreux supporters ont exprimé leur haine de Kylian Mbappé et de la France. Avec des comportement déplorables.

Manifestement, certains supporters célèbrent plus la défaite de l'équipe de France et de Kylian Mbappé que la victoire de l'Argentine. Lors de l'immense rassemblement du peuple argentin organisé ce mardi dans les rues (et autoroutes) de Buenos Aires pour accueillir Lionel Messi et les autres héros de la finale de la Coupe du monde, de nombreuses insultes ont été proférées à l'encontre de Kylian Mbappé.

Cette vive hostilité s'est notamment vue sur l'antenne de BFMTV. Quand des interventions en direct ont été réalisées sur place, des supporters ont voulu en profiter pour crier des propos insultants au micro. D'autres ont choisi d'imiter les joueurs argentins qui avaient réalisé une "minute de silence" pour Kylian Mbappé dans le vestiaire après la finale au Lusail Stadium. En première ligne dans les moqueries, Emiliano "Dibu" Martinez en a d'ailleurs remis une couche lors de la parade en bus à impériale: le gardien de l'Albiceleste s'est affiché avec une poupée bébé sur laquelle une photo de Mbappé était accrochée.

Plus globalement, c'est toute la France qui cristallise un certain ressentiment. Lors d'un direct sur BFMTV, un individu en a profité pour montrer une grande croix de cimetière avec dessus l'inscription "Francia".

Un cercueil avec une photo de Mbappé

Ces démonstrations de haine du côté des fans ne datent pas seulement des festivités de mardi. La veille, des supporters avaient fait mine de brûler un cerceuil sur lequel se trouvait une photo de Kylian Mbappé. Ailleurs, un homme s'était déguisé en pénis et avait écrit sur une pancarte: "Mbappé, tu l'as dedans".

Ce climat délétère concerne aussi les réseaux sociaux, où pullulent des messages racistes en espagnol à l'encontre des joueurs noirs de l'équipe de France. La Fédération française de football et SOS Racisme ont d'ailleurs annoncé leur intention de porter plainte.

Kylian Mbappé avait suscité une grande controverse en Argentine pour avoir déclaré, au printemps dernier, que le football sud-américain n'était pas au niveau de celui de l'Europe. Le désamour peut aussi s'expliquer par rapport à la concurrence interne au Paris Saint-Germain avec Lionel Messi, mais aussi par rapport à ses relations dans le vestiaire du club de la capitale. En début de saison, le champion du monde argentin Leandro Paredes, prêté par le PSG à la Juventus, avait fait comprendre qu'il entretenait des relations plutôt fraîches avec le Français.