Mercato: c'est encore le flou total pour le prochain club de Cristiano Ronaldo

Le nom de Cristiano Ronaldo est sur toutes les lèvres: son comportement au sein de la sélection portugaise durant la Coupe du monde fait parler, son futur transfert aussi. D'après le journaliste Fabrizio Romano, aucune décision ne sera prise avant la fin du Mondial de la part de CR7, libre depuis son départ de Manchester United.

L'officialisation de la collaboration entre Cristiano Ronaldo et Rudi Garcia n'est pas pour aujourd'hui. Annoncé dans le viseur d'Al-Nassr - club entraîné par l'ancien coach de l'OL et l'OM - qui lui aurait fait une offre à hauteur de 200M d'euros par an jusqu'en 2025, CR7 ne devrait rien décider avant la fin du Mondial avec le Portugal.

Contrairement à ce qui a été dit ces derniers jours dans la presse, il n'y aurait pas encore d'accord entre Cristiano Ronaldo et le club saoudien. D'après le journaliste Fabrizio Romano, l'attaquant portugais ne prendra aucune décision avant la fin du Mondial au Qatar. Il précise toutefois qu'une offre d'Al-Nassr pour un contrat de 200 millions d'euros jusqu'en 2025 existe bel et bien. Le joueur a les cartes en main.

Le joueur avait démenti un accord après le match contre la Suisse

Interrogé sur les rumeurs à son sujet après la victoire du Portugal contre la Suisse, Ronaldo s'était montré clair: "Non, ce n’est pas vrai", avait-il lancé aux journalistes en zone mixte d’un pas pressé.

Ces derniers jours, plusieurs médias espagnols ont annoncé un accord entre le joueur et le club basé à Riyad. Un contrat de deux ans et demi l’attendrait contre un gigantesque chèque de 200 millions d’euros annuels de salaire. Le quintuple Ballon d’or est libre de tout contrat depuis deux semaines et la résiliation fracassante de son bail avec Manchester United, en réaction à son interview virulente contre le club et l’entraîneur Erik ten Hag. Ce dernier a d'ailleurs réagi au départ de Cristiano Ronaldo, sans s'éterniser sur le sujet. "Il est parti et c'est le passé, a froidement lâché le technicien batave auprès des médias de Manchester United. Nous regardons maintenant vers l'avant et nous regardons vers l'avenir."