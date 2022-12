Coupe du monde 2022: faut-il laisser son meilleur tireur pour la fin, comme le Brésil avec Neymar?

Après l’élimination surprise du Brésil face à la Croatie ce vendredi, en quart de finale de la Coupe du monde, le choix de faire tirer Neymar en cinquième et dernière position alimente tous les débats.

Cruelle séance de tirs au but pour le Brésil. La Seleçao a dit adieu à la Coupe du monde au Qatar ce vendredi après sa défaite aux penalties face à la Croatie (1-1, 4 tab à 2). Une séance à laquelle n’a pas participé Neymar. Placé en cinquième et dernière position dans la liste des tireurs brésiliens, le numéro 10 de la Seleçao n’a pas pu se présenter face à Dominik Livakovic, Marquinhos ayant offert la qualification aux Croates en manquant le quatrième tir au but. Avant le défenseur parisien, Rodrygo avait plombé son équipe d’entrée. Un raté d’autant plus regrettable qu’il a mis la pression sur chacun des autres tireurs brésiliens.

D’où cette question: pourquoi Neymar, excellent dans cet exercice, était-il en cinquième position? "Le cinquième tir au but est le plus décisif, le plus dur à tirer, celui qui le tire a la plus grosse pression", a répondu Tite après la rencontre. Un choix déjà très critiqué au Brésil.

La presse brésilienne s'en prend à Tite

Sur le site UOL, le journaliste Milton Neves se demande pourquoi Tite a opté pour "un garçon apeuré (Rodrygo) et un défenseur (Marquinhos) pour tirer des penalties aussi importants en Coupe du monde. Et d’ajouter: "Pendant ce temps, Neymar, notre meilleur attaquant, n’a pas pu tirer."

Un avis partagé par Emmanuel Petit, particulièrement remonté contre les Brésiliens, sur l'antenne de RMC: "Les tirs au but sont un exercice technique qui pour le commun des mortels est le plus facile à réaliser. Mais d’un point de vue mental et émotionnel, c’est l’une des choses les plus difficiles à accomplir parce que tu as l’impression que le gardien devient un géant et que tes pieds rapetissent. Neymar est l’un des meilleurs tireurs de Ligue 1 et de la planète football. Pourquoi tu le mets dernier? Lance ton équipe le mieux possible et met la pression sur l’adversaire! Pas sur tes coéquipiers en ratant!"

Le contre-exemple espagnol

Mais opter pour les meilleurs tireurs au début d'une séance n’est pas forcément une garantie de réussite. Face au Maroc, le sélectionneur espagnol Luis Enrique pensait avoir aligné ses trois meilleurs spécialistes d’entrée avec Sarabia, Soler, Busquets. Résultat zéro pointé, l’une des pires séances de l’histoire en Coupe du monde, et une élimination en huitième de finale. "La responsabilité m'incombe car j'ai choisi les trois premiers tireurs, ceux que je considérais comme des spécialistes, ils ont décidé du reste, a reconnu l’ex-technicien de la Roja. Mais nous n'avons même pas atteint le quatrième…."