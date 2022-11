Coupe du monde 2022: fêtes, bières et longues files d'attente pour l'ouverture de la Fan Fest

À la veille du début de la Coupe du monde au Qatar, la Fan Fest a ouvert ses portes à Doha sous une forte chaleur. De nombreux supporters venus du monde entier ont attendu des heures, sans possibilité de s'hydrater, faute d'eau à proximité du parc ou des stations de métro.

Ce samedi à 19 heures (17 heures en France), la Coupe du monde a vraiment débuté au Qatar avec l’ouverture de la FIFA Fan Fest et sa cérémonie "Welcome to Qatar" au Parc Al-Bidda sur la Corniche. Tous les supporters du monde entier présents à Doha étaient attendus. L'ouverture des portes s'est faite à 16h heure locale et énormément de monde s'est déplacé pour l'occasion, entraînant de longues files d'attente.

Il fallait attendre une heure pour entrer aux alentours de 16h, puis 1h30 a 18h. Le tout sous la chaleur étouffante de Doha (31°C). Comme le rapporte le Daily Mail, aucune source d'eau potable n'était à proximité du parc ou des stations de métro. Au lendemain de la décision par les organisateurs de ne plus vendre de bières autour des stades mais uniquement dans les fan zones, le moment était attendu par de nombreux supporters mais aussi un grand nombre de médias venus immortaliser cette première gorgée.

Gianni Infantino est sur place

La chanteuse libanaise Myriam Fares et la star colombienne Maluma ont ouvert la scène en direct avec des concerts solo ainsi qu'une performance en duo de l'hymne officiel du FIFA Fan Festival, Tukoh Taka (avec Nicki Minaj, Maluma et Myriam Fares). Plusieurs autres groupes musicaux du monde entier se sont succédés. Pour les supporters qui voulaient toucher le ballon, un City stade a été installé. De nombreux produits dérivés étaient également à la vente.

Gianni Infantino s'est rendu sur place, accompagné de plusieurs "légendes Fifa", telles que les ex-gloires de l'Argentine Javier Zanetti et Javier Mascherano.