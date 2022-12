Coupe du monde 2022: l'immense émotion de Messi à la vue de la joie de sa famille sur son but lors d'Argentine-Australie

Buteur héroïque pour l'Argentine samedi face à l'Australie (2-1), Lionel Messi a raconté après la rencontre sa fierté de qualifier sa sélection pour les quarts de finale du Mondial, et ce sous les yeux de sa famille, sa femme Antonela Roccuzzo et ses trois fils, tous présents au Qatar.

Héros de l'Argentine sur qui toute la pression d'une Coupe du monde réussie repose, Lionel Messi l'est aussi à son plus petit niveau, celui de père de famille. Ses trois fils Thiago (10 ans), Mateo (7 ans) et Ciro (4 ans) sont venus le soutenir au Qatar avec leur mère, Antonela Roccuzzo.

Ils sont "heureux, comme tous les Argentins" a souri la "Pulga" samedi après la qualification de sa sélection en quarts de finale du Mondial. "Beaucoup d’émotion, beaucoup de joie. Du début à la fin, ma famille est présente. Mes enfants sont grands maintenant, ils comprennent. Le reste de la famille était déjà là en Copa America. Thiago n'était pas conscient de ce que c'était que de jouer dans une Coupe du monde avant et de voir aujourd'hui comment il le vit, c’est quelque chose d’incroyable", a déclaré Messi au micro de la chaîne argentine TyC Sports.

"C'est la première Coupe du monde où mes enfants sont conscients de ce que cela signifie"

Surtout, l'attaquant du Paris Saint-Germain, auteur du premier but des deux buts argentins face à l’Australie (2-1) en 8es de finale, a assuré que "voir [sa] famille célébrer les buts" lui donnait "de l'espoir et du bonheur". "Je sais comment ils le vivent, comment ils souffrent. C'est la première Coupe du monde où mes enfants sont conscients de ce que cela signifie. C'est spécial de voir mes enfants là-bas dans les gradins et qu'ils le vivent comme ils le font, c'est excitant."

Vendredi prochain (20 heures), l'Argentine tentera de rejoindre le dernier carré de la compétition en se mesurant aux Pays-Bas de Memphis Depay. Emmenée par un Lionel Messi en grande forme, pour son dernier Mondial - 3 buts et une passe décisive en 4 rencontres.