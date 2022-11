Coupe du monde 2022: le beau message de Ronaldo pour Neymar après sa blessure à la cheville

L'ancienne légende du Brésil Ronaldo a publié un message sur Instagram où ils s'inquiètent de la prolifération des messages de haine qui s'abattent notamment sur son compatriote Neymar, blessé et forfait face à la Suisse ce lundi (17h).

Ronaldo, légende de la Seleçao, a écrit un message émouvant de soutien à l’adresse de Neymar, qui traverse une période compliquée dans cette Coupe du monde. Victime d’une entorse à la cheville droite contre la Serbie, le Brésilien a pu être la cible de railleries sur les réseaux sociaux. Et c’est justement pour faire taire "les lâches et les envieux" que celui qu’on surnomme "Il Fenomeno" a appelé son compatriote à revenir encore plus fort dans la compétition, si le Brésil doit aller plus loin.

"Je suis sûr que la plupart des Brésiliens, comme moi, t'admirent et t'aiment. Ton talent, d'ailleurs, t'a mené si loin, si haut, qu'il y a de l'amour et de l'admiration pour toi dans tous les coins du monde."

"Que toute cette haine se transforme en carburant"

"Il y aura toujours des gens pour s'opposer, mais il est triste de voir la société s'engager sur la voie de la banalisation de l'intolérance, de la normalisation des discours de haine, a-t-il regretté. C'est contre cette violence verbale au pouvoir destructeur que je t’écris aujourd'hui. Reviens plus fort, plus intelligent, plus affamé pour marquer un but."

Neymar, absent de l’entraînement avec le Brésil, ne sera pas de la partie pour le deuxième match du Brésil contre la Suisse, ce lundi à 17h. Marquinhos assure qu’il "travaille d’arrache-pied" pour revenir à temps et aider le Brésil au Mondial. "Neymar va pouvoir jouer cette Coupe du monde", affirme son sélectionneur. "Tu vas y arriver Neymar, et que toute cette haine se transforme en carburant", lui souhaite Ronaldo.