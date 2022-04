Coupe du monde 2022: la Fifa annonce les chiffres des demandes de billets, 4 matchs très demandés

La FIFA a communiqué ce vendredi la liste des pays les plus demandeurs de billets pour les rencontres de la Coupe du monde 2022. La France arrive dans le top 8, mais ce sont les matchs de l’Argentine qui sont le plus demandés.

Malgré les difficultés à trouver un hébergement et l’appel de certains à boycotter la Coupe du monde au Qatar, la France est l’un des huit pays qui a demandé le plus de billets lors de la dernière phase de vente mise en place par la FIFA. Au total, ce sont 23,5 millions de commandes de billets qui ont été passées lors de cette phase, débutée après le tirage au sort des groupes et terminée ce jeudi.

En plus de la France, sept pays se distinguent par le nombre de billets demandés: l’Angleterre, l’Arabie Saoudite, l’Argentine, le Brésil, les Etats-Unis, le Mexique et le Qatar, le pays hôte de la compétition. Les Argentins semblent toutefois loin devant les autres. Parmi les quatre rencontres les plus demandées en dehors de la finale, on retrouve les trois matchs de poule de l’Albiceleste contre le Mexique, l’Arabie Saoudite et la Pologne.

Le dernier Mondial de Messi

En Argentine, l’engouement pour ce Mondial est énorme. Il y a moins d’un an, la sélection a remporté la Copa America, son premier titre depuis 18 ans, et le pays s’est mis à imaginer une troisième étoile. La sélection de Lionel Scaloni reste d’ailleurs sur 31 matchs sans défaite, soit depuis juillet 2019. Ce sera aussi vraisemblablement la dernière Coupe du monde de Lionel Messi, 35 ans à la fin de l’année, ce qui ajoute à l’enthousiasme du pays.

L’autre des quatre rencontres les plus demandées est celle qui opposera l’Angleterre et les Etats-Unis. La FIFA doit désormais attribuer les billets, sous forme de tirage au sort pour les pays qui en ont demandés davantage que ce qui leur était alloué. Une nouvelle phase d’attribution des billets se fera prochainement, à une date qui n’a pas été communiquée par la FIFA, selon le principe du "premier arrivé, premier servi". Les Argentins devraient de nouveau être au rendez-vous.