Coupe du monde 2022: la mascotte de la compétition dévoilée, elle s'appelle La'eeb

A l'occasion du tirage de la phase de groupes de la Coupe du monde, la mascotte de la compétition a été dévoilée. Elle se prénomme La'eeb.

Le visage de la Coupe du monde 2022 est connu. En marge de la cérémonie pour le tirage au sort de la phase de groupes du Mondial 2022, qui se déroule ce vendredi à Doha, la FIFA a annoncé la mascotte de la compétition, qui se prénomme La'eeb et a la particularité de ne pas avoir de pieds.

"La'eeb est un mot arabe qui signifie joueur super-qualifié. La mascotte officielle de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™️ est pleine d'énergie et apportera la joie du football à tout le monde. La'eeb croit que 'Now is All' (Maintenant, c'est tout, ndlr), et encourage tout le monde à croire en soi", explique la FIFA.

>> Suivez le tirage au sort de la Coupe du monde 2022

Le ballon également dévoilé

Mercredi, la FIFA a dévoilé le ballon de la 22e Coupe du monde. Avant la livraison finale de tous les stades, la Fifa et les officiels ont dévoilé ce mercredi le ballon qui sera utilisé pendant toute la compétition du 21 novembre au 18 décembre prochain. Partenaire de la Fédération internationale, l’équipementier Adidas a voulu mettre en lumière le caractère cosmopolite du Qatar avec un ballon officiel baptisé "Al Rihla" ("Le voyage" en arabe).

14e ballon de la firme allemande pour la Fifa, Al Rihla constituera donc bien l’un des symboles de cette Coupe du monde 2022 dans le Golfe. Reste à savoir si, à l’image de Jabulani lors du Mondial sud-africain de 2010, il donnera lieu à des polémiques après des frappes et des buts sortis de nulle part.