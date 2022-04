Coupe du monde 2022: on connaît le camp de base des Bleus au Qatar

Les Bleus ont choisi leur camp de base pour la prochaine Coupe du monde au Qatar. Il s’agit du Al Messila Resort de Doha, un établissement cinq étoiles, situé à six kilomètres du centre de Doha.

L'équipe de France a fait son choix concernant son futur camp de base pour le Mondial 2022. Didier Deschamps, Noël Le Graët et le staff des Bleus ont choisi le Al Messila Resort de Doha. L'établissement cinq étoiles se trouve à l'ouest de la ville, non loin de l'Aspire Park et dans le secteur du stade Education City Stadium, un des huit stades de la Coupe du monde.

A six kilomètres du centre-ville de Doha

Situé à six kilomètres du centre-ville de Doha, la capitale du Qatar, le Al Messila Resort dispose d'un immense parc autour. L'hôtel est équipé en suites luxueuses et de plusieurs piscines. Le staff de l'équipe de France, présent au Qatar pour le tirage au sort de la Coupe du monde, était sur place ce vendredi matin.

Le camp de base des Bleus au Qatar © RMC Sport

Al Messila Resort © DR

Al Messila Resort © DR

Al Messila Resort © DR

Après le tristement célèbre Knysna en Afrique du Sud en 2010, Ribeiro Preto au Brésil en 2014 et Istra en Russie en 2018, le cocon où les Bleus prépareront tous les matchs de la Coupe du monde est donc désormais connu.