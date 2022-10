Coupe du monde 2022: la mise au point des organisateurs sur les règles pour les visiteurs au Qatar

Le Comité suprême en charge de l’organisation de la Coupe du monde 2022 au Qatar a démenti les informations parues dans la presse et sur les réseaux sociaux au sujet d’un guide pour les fans. Les organisateurs du Mondial ont dénoncé un faux issu d’une source non-officielle.

Le Qatar contre-attaque. Victime d’un intense bashing au moment de lancer le sprint final pour le Mondial 2022 (du 20 novembre au 18 décembre), l’état du Golfe ne compte pas se laisser faire. Après la fuite d’un guide détaillant les règles à suivre pour les supporters pendant le tournoi, les organisateurs ont lancé les contre-mesures. C’est simple, selon le Comité suprême, le document officiel est un faux issu d’une source non-officielle. Par conséquent, il n’a aucune valeur légale et ne doit surtout pas servi de base pour les fans.

"Le document 'Le Qatar vous accueille' qui circule sur les réseaux sociaux ne provient pas d'une source officielle et contient des informations factuelles incorrectes, a expliqué le Comité suprême via un communiqué cité par le média local The Peninsula Qatar. Nous exhortons vivement les fans et les visiteurs à se fier uniquement aux sources officielles des organisateurs de tournois pour obtenir des conseils de voyage pour la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 de cette année."

>> Toutes les infos sur le Mondial 2022

Bientôt un "guide complet" et officiel

Agacés par la publication sur les réseaux sociaux ou dans la presse de ce document, les organisateurs ont tenu à rétablir leur vérité. Par conséquent, les normes concernant l’alcool ou encore les rassemblements sur le territoire qatarien révélées dans ce faux guide sont erronées. Histoire de définitivement passer à autre chose, le Comité suprême a également assuré de publier, avec le concours de la FIFA, un document pour aider les supporters à préparer leur séjour dans le Golfe. Un texte qui sera cette fois bien officiel.

"Le Comité suprême pour la livraison et l'héritage, la Coupe du monde 2022 et la FIFA publieront sous peu un guide complet des fans qui conteste une grande partie des informations diffusées", ont encore promis les officiels via leur communiqué. Au moment où le Qatar fait face à de nombreuses critiques, en particulier un boycott de la compétition dans de nombreuses grandes villes françaises, les organisateurs sont bien décidés à remettre les pendules à l’heure et à défendre ce Mondial qu’ils préparent depuis près de dix ans.