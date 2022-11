Coupe du monde 2022: la sécurité a ordonné à des supporters de jeter leur brassard One Love, malgré l'autorisation

En marge de la rencontre de la Coupe du monde samedi entre la France et le Danemark (2-1), deux supporters allemands ont tenté d'entrer au sein du stade 974 munis d'un brassard One Love aux couleurs arc-en-ciel, symboles de la défense des droits LGBTQIA+. La tâche a été très difficile pour eux, malgré l'autorisation de la Fifa.

C'est l'un des sujets de cette Coupe du monde 2022. Si plusieurs sélections n'ont pas reçu l'autorisation de porter le brassard One Love aux couleurs arc-en-ciel, symboles de la défense des droits LGBTQIA+, ce signe distinctif est en principe autorisé dans les tribunes selon la Fifa. Deux supporters ont néanmoins déclaré à CNN que le personnel de sécurité leur a demandé de retirer ce brassard pour assister à la rencontre entre la France et le Danemark samedi.

Se trouvant à la sortie du métro, la sécurité a demandé à ces deux Allemands de jeter ce brassard, pour ensuite être en mesure de passer le premier barrage en vue d'entrer dans le stade 974. "Les agents sont sortis de nulle part. Ils ont pris mon ami assez agressivement par le bras et l'ont poussé loin de la foule et lui ont dit d'enlever le brassard, a raconté au média américain Bengt Kunkel, l'un des protagonistes. Ensuite, ils m'ont emmené avec lui. Ils ont dit: 'Vous allez l'enlever et le jeter à la poubelle ou nous appellerons la police.'"

Les deux supporters finalement autorisés à porter ce brassard

Les supporters de nationalité allemande ont refusé de jeter ce brassard à la poubelle, expliquant aux stewards qu'ils pouvaient appeler la police. "On a eu une petite discussion, on a été respectueux et on s'est dit: 'On ne va pas le jeter mais on va le mettre dans nos poches'", a expliqué Kunkel, sur la suite de cet incident, obtenant gain de cause.

Finalement, ces supporters sont parvenus à entrer au sein de l'enceinte avec le brassard, passant la sécurité interne du stade, munis du fameux brassard. Toutefois, ils ont été stoppés à plusieurs reprises mais ont bien pu gagner leur siège. La Fifa précise de son côté que les fans sont autorisés à porter les vêtements de leur choix "tant qu'ils sont modestes et respectueux de la culture" du pays hôte.

Bengt Kunkel avait déjà tenté d'afficher son brassard One Love lors du match de la première journée entre le Sénégal et les Pays-Bas. La sécurité était déjà intervenue, pour jeter alors le brassard à l'intérieur de l'enceinte, laissant tout de même cet étudiant en journalisme de 23 ans à sa place. Pour assister au succès des Bleus face aux Danois (2-1), Kunkel portait bien cette fois ce fameux brassard, interdit pour les capitaines des équipes présentes lors de ce Mondial.