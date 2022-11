Coupe du monde 2022: la sélection néerlandaise va rencontrer des ouvriers au Qatar

Le 17 novembre prochain, soit trois jours avant le début de la Coupe du monde, les joueurs néerlandais vont rencontrer une vingtaine d'ouvriers ayant participé à la construction des stades du Mondial qatari.

C’est un geste fort et ô combien symbolique. Ce vendredi, en marge de l’annonce de sa liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde, Louis van Gaal, sélectionneur des Pays-Bas, a annoncé que son équipe allait rencontrer une vingtaine d’ouvriers ayant participé à la construction des stades du Mondial qatari.

La rencontre aura lieu le 17 novembre prochain, soit trois jours avant le coup d’envoi officiel de la Coupe du monde et quatre avant l’entrée en lice des Oranjes contre le Sénégal (lundi 21 novembre à 17h). “Ce sera bien sûr une situation quelque peu organisée, mais le fait que nous soyons prêts à le faire vous en dit long sur les idées de notre fédération et de notre équipe", a indiqué Louis van Gaal devant la presse.

6 500 morts sur les chantiers ?

Début 2021, le journal britannique The Guardian a avancé un total de 6 500 morts sur les chantiers du Mondial qatari. Ce chiffre correspond à l'ensemble des morts recensés dans la population venue d'Asie du Sud entre 2010 et 2020, toutes causes confondues.

Officiellement, il y a eu trois décès dans les huit stades du Mondial. Un rapport de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui a un bureau à Doha, a conclu que 50 travailleurs étaient morts dans des accidents du travail en 2020 et que 500 autres avaient été blessés gravement.

Des travailleurs se par ailleurs sont plaints de mauvaises conditions de travail, allant du travail forcé aux heures effectuées mais impayées, en passant par un nombre insuffisant de jours de repos.