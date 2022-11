Coupe du monde 2022: la sélection polonaise en émoi après le tir de missile, assure Lewandoswki

A l'image de leur capitaine et buteur Robert Lewandowski, les joueurs polonais engagés en Coupe du monde ont été marqués par l'explosion de deux missiles survenue mardi en Pologne et qui a fait deux morts.

A deux jours de l'ouverture de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Robert Lewandowski a déclaré vendredi que la sélection polonaise avait été affectée par la chute d'un missile cette semaine dans le sud du pays, qui a fait deux morts. "Ce n'était pas un moment facile. Tout le monde attendait des explications, des informations", a dit le buteur de Barcelone à Doha, où la sélection polonaise a pris possession de son camp de base. "Malheureusement, cela a touché des personnes qui sont mortes. C'est une situation très difficile", a poursuivi Lewandowski. Mardi, un missile a frappé le village polonais de Przewodow, près de la frontière ukrainienne, causant la mort de deux hommes et faisant craindre une escalade majeure dans la guerre en Ukraine.

La sélection était toujours en Pologne lors de l'explosion

Alors que Kiev a d'abord accusé Moscou d'avoir visé le territoire polonais, Varsovie et l'OTAN ont contredit ces affirmations en assurant que l'explosion avait été provoquée par un tir de missile de la défense aérienne ukrainienne pour intercepter un tir russe visant des infrastructures civiles. Au moment de l'explosion, la sélection polonaise se trouvait encore à Varsovie pour préparer un match amical contre le Chili, avant de rejoindre Doha pour disputer le Mondial.

"Lorsque les faits ont été éclaircis, on a retrouvé notre calme... et on s'est reconcentrés sur ce qu'on avait à faire", a souligné Lewandowski, 34 ans. Emmenée par l'attaquant vedette du Barça, la Pologne débute la Coupe du monde mardi contre le Mexique avant d'affronter l'Arabie saoudite et l'Argentine, l'un des favoris, dans le groupe C.