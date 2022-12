Coupe du monde 2022: le bilan des interpellations à Paris après Maroc-Espagne et Portugal-Suisse

Selon les informations de RMC Sport, 22 interpellations ont eu lieu mardi soir dans Paris après les célébrations pour les deux matchs de la journée en Coupe du Monde (Maroc-Espagne et Portugal-Suisse). Quelques dégradations ont été à déplorer.

Le premier bilan policier des célébrations des supporters marocains et portugais est connu. Selon les informations de RMC Sport, 22 interpellations ont eu lieu mardi soir à Paris après les rencontres Maroc-Espagne et Portugal-Suisse, marquées par les qualifications en quart de finale de la Coupe du monde 2022 des Lions de l’Atlas et de la Seleçao.

>> Coupe du monde: toutes les informations EN DIRECT

730 effectifs étaient engagés mardi soir dans la capitale, que ce soit dans le métro et sur la voie publique. Quelques dégradations sont aussi à déplorer. Le bilan est actuellement en cours. Vers 23h, des profils à risques ont commencé à se regrouper mais l'action des forces de l'ordre a permis une dispersion rapide.

Scènes de liesses dans plusieurs grandes villes

Comme rapporté par RMC Sport, des scènes de liesse ont été observées dans plusieurs grandes villes de France mardi, surtout en début de soirée après la qualification historique du Maroc en quart de finale. À Lyon, place Bellecour, ou encore à Marseille, de très nombreux fans des Lions de l’Atlas se sont rassemblés pour célébrer la qualification des coéquipiers de Hakim Ziyech.

À Paris, les supporters marocains se sont regroupés à proximité de l'Arc de Triomphe au milieu des fumigènes. Klaxon bloqué, des voitures se sont mêlées aux célébrations sur la célèbre avenue, lieu habituel de rassemblement des supporters de l'équipe de France. Un important dispositif de sécurité était présent, avec de très nombreux camions de CRS pour encadrer les supporters.