Coupe du monde 2022: le programme de mardi 29 novembre, avec le début de la troisième journée

La Coupe du monde 2022 se poursuit ce mardi au Qatar, avec les premiers matchs de la troisième journée des poules, dont un derby Pays de Galles-Angleterre et un duel très politique entre l'Iran et les Etats-Unis. Le Sénégal jouera aussi sa survie.

Des rires et des larmes en perspective. Après les qualifications du Brésil et du Portugal lundi soir, la troisième journée de la phase de poules de la Coupe du monde débute ce mardi, où les groupes A et B rendront leur verdict. A cette occasion, fini les matchs à 11h et 14h. Le public aura droit à deux rencontres à 16h, et deux à 20h.

Dans le groupe A, les Pays-Bas devront valider leur qualification face au Qatar (16h), déjà éliminé. Mais c'est surtout l'autre match, le duel entre l'Equateur et le Sénégal, qui attirera l'attention. Avec une mission simple pour les Lions de la Téranga: s'imposer, ou rentrer à la maison, car même un nul ne devrait pas suffire pour atteindre les 8es.

Le duel Iran-Etats-Unis dans la soirée

Le groupe B ne sera pas avare en enjeux non plus, puisque personne n'y est éliminé, ni qualifié. En ballotage favorable, l'Angleterre tentera de terminer le travail contre son voisin gallois (20h). Et pendant ce temps, l'Iran et les Etats-Unis se feront face dans un choc très politique, et décisif pour la qualification.

Du côté des Bleus, l'atmosphère devrait être plus paisible, à la veille du match contre la Tunisie (mercredi, 16h). Didier Deschamps et le capitaine tricolore passeront en conférence de presse à 9h30, avant un entraînement en début d'après-midi.

Les matchs de mardi à la Coupe du monde:

- Equateur-Sénégal, 16h (groupe A)

- Pays-Bas-Qatar, 16h (groupe A)

- Iran-Etats-Unis, 20h (groupe B)

- Pays de Galles-Angleterre, 20h (groupe B)

Le programme des Bleus

- Conférence de presse à 9h30

- Entraînement à 14h15