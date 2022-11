Coupe du monde 2022: les regrets de Tite sur la blessure de Neymar

Présents en conférence de presse ce dimanche, à la veille de la rencontre en Coupe du monde face à la Suisse (ce lundi à 17h), Marquinhos et Tite ont donné des nouvelles de Neymar. Le sélectionneur a quant à lui également regretté de ne pas avoir sorti plus tôt son attaquant lors du match face à la Serbie.

Neymar pourra-t-il rejouer lors de cette Coupe du monde 2022? C'est la question que se pose tout un pays après la blessure à la cheville droite de l'attaquant du Brésil, survenue lors de l'entrée en lice de la Seleçao face à la Serbie jeudi dernier. Présents en conférence de presse à la veille d'un match face à la Suisse (ce lundi à 17h), Tite et Marquinhos ont donné des nouvelles du joueur du PSG mais aussi de Danilo, lui aussi blessé.

Coéquipier de Neymar au sein du PSG et de la sélection auriverde, Marquinhos estime qu'il s'agit d'une "situation délicate et difficile". "On a pris le temps d’appréhender cette blessure. Ney était triste, il rêve de jouer cette Coupe du Monde, il a eu cette blessure, on est avec lui et on se met à sa place, a réagi le défenseur. Après les examens effectués, il doit désormais travailler d’arrache-pied, il est tout le temps avec le kiné, j’espère qu’il va vite récupérer mais moralement ça va, il garde l’espoir."

De son côté, Tite a exprimé quelques regrets quant à la situation de Neymar, touché après un contact avec Nikola Milenkovic. "Je ne me suis pas rendu compte qu’il était blessé, a lâché le sélectionneur, qui a tardé à le remplacer. D’autant plus qu’il a participé, après sa blessure, à une action qui nous a permis de marquer un but. C’est une erreur de ma part, je m’en veux beaucoup, je le regrette, j’aurais dû plus faire attention."

Tite compte toujours sur Neymar

Dans un premier temps, Neymar n’avait pas insisté pour sortir du terrain mais au fur et à mesure la douleur a augmenté et il a demandé le changement. Depuis, le Brésil essaie de garder l'optimisme pour son joueur phare, d'ores et déjà forfait pour la rencontre face à la Nati et très incertain pour le dernier rendez-vous face au Cameroun. "Laissez-moi vous dire que Neymar et Danilo vont pouvoir jouer cette Coupe du Monde, c’est ma conviction mais je ne peux pas parler à la place des médecins, a lancé Tite. Les rapports médicaux me donnent espoir. ils travaillent avec les kinés, parfois jusque tard dans la nuit."

"Le mental est capital pour récupérer, Neymar est confiant pour sa reprise, focalisé sur sa récupération, on va travailler avec lui et on verra au jour le jour a ajouté Marquinhos. Je ne sais pas quel est le délai de récupération ou le calendrier mais les staffs médicaux s’occupent de lui, comme de Danilo, qui est aussi très important pour nous."

Neymar, qui dispute sa troisième Coupe du monde, avait déjà connu la blessure en 2014, lors du Mondial à domicile, le privant de la demi-finale face à l'Allemagne. En pleine forme depuis plusieurs semaines avec le PSG, l'ancien du Barça traverse "l'un des moments les plus difficiles de sa carrière" selon ses propres mots. "Le Brésil dépend de tous ses talents et évidemment Neymar en est l’un d’eux. Neymar a cette capacité à changer un match en deux ou trois actions et cela malgré la pression, a noté Tite. Il est blessé, c’est ainsi, on a un groupe de 26 joueurs et l’état d’esprit collectif sera d’autant plus important avec ces absences."