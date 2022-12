Pourquoi la Coupe du monde au Qatar devrait modifier le format 2026

Convaincue par le spectacle proposé lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, la FIFA songe à à plusieurs solutions pour le format de l'édition 2026 comme avoir 12 groupes de 4 équipes ou diviser le tournoi en deux moitiés de 24 équipes.

Un retour en arrière possible. La FIFA est totalement satisfaite du spectacle proposé lors de cette Coupe du monde 2022, en plein cœur des championnats nationaux. En 2026, avec le Mondial coorganisé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, le format pourrait subir quelques modifications.

C'est une Coupe du monde à 48 équipes qui se profile en 2026 avec 16 groupes de trois équipes pour la phase de groupes. Sur ces trois équipes, deux sont qualifiées pour le tour suivant. Mais ce format ne séduit pas les responsables de la FIFA, il inquiète même. La pression pourrait aussi venir dans les prochains mois des diffuseurs afin de garantir un spectacle optimal lors de la phase de groupes.

La FIFA tranchera en 2023

La FIFA pense donc à plusieurs solutions alternatives comme avoir 12 groupes de quatre équipes (globalement le même procédé que pour les éditions actuelles). Les deux premières sont qualifiées pour le tour suivant avec les huit meilleurs troisièmes. Cela débouche sur un tableau que l'on connaît maintenant avec un tour supplémentaire de 16es de finale.

Autre solution, plus utilisée dans d'autres sports, diviser la Coupe du monde en deux moitiés de 24 équipes, chacune avec six groupes de quatre équipes. Et la finale devrait opposer les deux vainqueurs des deux moitiés de tableau. L'ensemble des décisions pour cette Coupe du monde 2026 seront prises en 2023 lors d'un conseil de la FIFA.