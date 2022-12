Argentine-Croatie: le festival de Messi face à Gvardiol sur le troisième but argentin

Lionel Messi a réalisé un petit numéro face Josko Gvardiol avant de servir Julian Alvarez sur le troisième but de l’Argentine contre la Croatie (3-0) ce mardi en demi-finale de la Coupe du monde 2022.

Les détracteurs de Lionel Messi se plaindront d’un arbitrage favorable à l’Argentine sur le penalty obtenu par Julian Alvarez et transformé par son illustre coéquipier ce mardi lors de la demi-finale du Mondial 2022 contre la Croatie. Mais les critiques les plus acerbes de 'La Pulga' n’auront rien à redire à sur son déboulé qui a amené le troisième but de l’Albiceleste face aux Croates (3-0).

D’une accélération fabuleuse, la star du PSG a donné le tournis à Josko Gvardiol avant de servir Julian Alvarez qui a tranquillement ajusté un Dominik Livakovic impuissant.

>> Argentine-Croatie (3-0)

Gvardiol totalement perdu sur le sprint de Messi

Auteur de son onzième but en cinq participations à la Coupe du monde, l’attaquant de 35 ans a guidé son pays vers une deuxième finale après celle perdu face à l’Allemagne en 2014. Désormais co-meilleur buteur du tournoi avec Kylian Mbappé, Lionel Messi a également distribué deux passes décisives pour ses coéquipiers.

Trouvé le long de la touche sur une remise de Julian Alvarez, l’attaquant a parfaitement résisté à une première charge de Josko Gvardiol. Si solide depuis le début de la compétition, le central croate n’a cette fois rien pu faire. Pris de vitesse, le défenseur de Leipzig a vainement tenté de courir après Lionel Messi.

Mais s’il a réussi à revenir à sa hauteur à l’entrée de la surface, 'La Pulga' a donné un nouveau coup de rein pour lui donner le coup de grâce et éliminer définitivement le Croate. Suffisamment lucide pour lever la tête et retrouver Julian Alvarez sur la ligne des six mètres, le septuple Ballon d’or a offert un caviar à son jeune partenaire.

Dimanche en finale, Lionel Messi tentera de remporter ce titre mondial derrière lequel il court depuis le début de sa carrière. Ce sera face au vainqueur de l’autre demi-finale entre la France et le Maroc. Si l’Argentin parvient à courir aussi vite que sur ce troisième but contre la Croatie, il sera très difficile de l’arrêter à la loyale.