Coupe du monde 2022: Deschamps, Okocha, Cafu, Kaka... Qui assistera au tirage?

Il y aura du très beau monde pour le tirage au sort de la Coupe du monde, ce vendredi à Doha. Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, y sera tout comme et Noël Le Graët et nombreuses glorieuses stars du sport.

Le monde du football va braquer ses yeux sur Doha, ce vendredi à partir de 18h pour suivre le tirage au sort de la Coupe du monde 2022. Plusieurs privilégiés y assisteront même au premier rang. La Fifa et les organisateurs ont invité 2.000 personnes au centre des exhibitions et des expositions pour l’évènement. Il y aura les principaux concernés comme les sélectionneurs, à l’instar de Didier Deschamps, sur place depuis quelques jours avec son staff et Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF), pour repérer le prochain lieu d’hébergement de l’équipe de France.

Les joueurs en activité, eux, se feront rares en raison de la reprise des championnats ce week-end après la trêve internationale. Invité par les organisateurs, Kylian Mbappé a décliné pour se concentrer notamment sur le match PSG-Lorient, dimanche (20h45, 30e journée de Ligue 1). A défaut d’y croiser les stars actuelles, les anciennes légendes seront, elles, très nombreuses.

Samantha Johnson, éphémère joueuse de Soyaux, au tirage

Le tirage au sort sera d’ailleurs effectué par d’anciens acteurs du jeu: l’Américaine Carli Lloyd, sa compatriote et animatrice Samantha Johnson (dont l’aventure en tant que footballeuse à Soyaux a viré au fiasco en début de saison) et l’ancien international anglais Jermaine Jenas. Le trio sera épaulé par plusieurs assistants de renom: Cafu (Brésil), Lothar Matthaus (Allemagne), Adel Ahmed MalAllah (Qatar), Ali Daei (Iran), Bora Milutinovic (Serbie/Mexique), Jay-Jay Okocha (Nigeria), Rabah Madjer (Algérie) et Tim Cahill (Australie).

Ils seront observés de très près par d’autres légendes du jeu, présentes dans le public. La Fifa en effet invité de nombreux anciens joueurs ces derniers jours pour assister à son congrès annuel. Un tournoi des légendes a été organisé en marge des festivités et Gianni Infantino, président de la fédération internationale, y a même pris part au sein de l’équipe européenne. Il a notamment évolué aux côtés d’Andrea Pirlo et Marco Materazzi, rares représentants de l’Italie (avec Alessandro Del Piero), grande absente de ce tirage après son élimination lors des barrages.

Desailly et Wenger sur place

Arsène Wenger, nommé directeur du développement du football mondial en 2019, a aussi été aperçu ces derniers jours, notamment aux côtés de l’ancienne internationale française, Laura Georges, secrétaire générale de la FFF. Marcel Desailly, champion du monde 1998, gonfle aussi les rangs du contingent français.

Il s’est immortalisé avec ses anciens partenaires de l’AC Milan Zvominir Boban et Dejan Savicevic. La liste des anciens joueurs aperçus à Doha est longue avec, entre autres, Didier Drogba, Sergio Aguero, Kaka, Roberto Carlos, Julio Cesar, Yaya Touré, Javier Zanetti, Bebeto, Diego Forlan, Pablo Zabaleta, Geremi, Ayegbeni Yakubu, Kalilou Fadiga, Herita Ilunga ou encore Antonio Valencia.