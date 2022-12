Brésil: encore forfait, Neymar poste des vidéos de ses entraînements pour rassurer

Blessé à la cheville lors du premier match face à la Serbie il y a huit jours, Neymar est incertain pour la suite de la Coupe du monde 2022 mais est espéré pour un éventuel quart de finale du Brésil. La Confédération brésilienne de football (CBF) a donné de ses nouvelles dans une vidéo, lui a fait de même sur ses réseaux sociaux.

C'était l'une des images du début de tournoi, et elle rappelait de mauvais souvenirs à Neymar, aux fans du PSG et à ceux de la Seleçao: la star brésilienne au sol, se tenant la cheville, qui l'a tant fait souffrir par le passé. Après un contact avec un défenseur serbe, aucours duquel la cheville droite de Neymar s'est tordue, le Brésilien est d'abord apparu gêner, sans pour autant solliciter les médecins de la Seleçao. Ce n'est qu'au bout de quelques minutes qu'il s'est assis sur la pelouse, la cheville endolorie, avant de sortir et de laisser sa place à Antony, mais surtout à l'inquiétude. Les photos de sa cheville enflée n'ont fait qu'alimenter la dramaturgie.

Les premières nouvelles ont rapidement été rassurantes, et la sélection brésilienne était optimiste quant à la possibilité de voir Neymar rejouer durant la compétition. L'objectif était de le revoir en huitième de finale. Les dernières nouvelles penchent plutôt pour un retour, au mieux, en quart de finale.

Ce vendredi, la CBF a partagé une vidéo de Neymar, en salle, en train de s'entraîner. Le joueur a fait de même sur ses réseaux sociaux. Si la star de la Seleçao n'a toujours pas retrouvé les terrains, elle apparaît plutôt à l'aise dans ses mouvements, se permettant même quelques courses, sauts et changements de direction. Quelques exercices semblent montrer que certains mouvements le font encore souffrir.

Trop court pour les huitièmes?

Jeudi, la presse brésilienne indiquait que l'objectif initial d'un retour en huitième de finale avait été un petit peu trop optimiste pour Neymar, qui souffre encore, notamment à cause d'un oedème osseux sur sa malléole. Il est ce vendredi présent au stade pour encourager ses coéquipiers face au Cameroun.

Le Brésil, déjà qualifié, doit jouer son huitième de finale lundi. Il semble peu probable de voir le Brésilien aligné d'entrée. Il sera au mieux remplaçant, mais devrait selon toute vraisemblance être préservé. Ce qui lui laissera quelques jours de plus pour se préparer pour un éventuel quart de finale. Le joueur garde confiance, le staff brésilien aussi, et tout le monde espère pouvoir compter sur lui pour la fin de la compétition.